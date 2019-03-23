استقالة وزيرة العدل البلغارية من منصبها على خلفية صفقة عقارية مثيرة للجدل

صوفيا أ ش أ

قدمت وزيرة العدل البلغارية تسيتسكا تساشيفا، استقالتها من منصبها في أعقاب تقارير إعلامية حول تورطها في صفقة عقارية مثيرة للجدل.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن وزيرة العدل البلغارية وثلاثة سياسيين آخرين من حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" الحاكم، قد قاموا بشراء شقق فاخرة بأسعار تقل عن أسعار السوق.

وقال المكتب الصحفي الخاص بالحكومة البلغارية - في بيان أوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - إن رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، قبل استقالة تساشيفا بعد لقاء جمعهما في وقت سابق اليوم السبت، حيث أبلغته باستقالتها من منصبها وأعربت عن رغبتها في ألا تؤثر التوترات المتعلقة بتلك الصفقة على عمل الحكومة".

وكانت تساشيفا قد نفت ارتكابها أي أعمال مخالفة، مطالبة هيئة مكافحة الفساد بفتح تحقيق في الشروط التي بمقتضاها امتلكت شقة فاخرة بحي راقي بالعاصمة البلغارية صوفيا العام الماضي.

ومن جهتها، فتحت الهيئة تحقيقًا أمس الجمعة للوقوف على أسباب وملابسات بيع الممتلكات للمسئولين العام الماضي.