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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع كيماويات الصين إلى 64 قتيلا

السبت، 23 مارس 2019 08:05 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع كيماويات الصين إلى 64 قتيلا حريق _ صورة أرشيفية
كتب رويترز
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قالت وسائل إعلام رسمية فى الصين، أمس الجمعة إن 64 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب 34 شخصا بجروح خطيرة وفقد 28 آخرون فى انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية فى إقليم جيانغسو فى شرق البلاد فى أحدث ضحايا يسقطون ضمن سلسلة من الحوادث الصناعية التى أغضبت الرأى العام.

وقال التليفزيون الرسمى إن الانفجار وقع الخميس فى منطقة تشينجياجانغ الصناعية بمدينة يانتشينغ وتمت السيطرة على الحريق الساعة الثالثة صباح الجمعة (1900 بتوقيت جرينتش)، بحسب رويترز.

وذكرت وسائل الإعلام فى وقت سابق أنه تم نقل الناجين من الانفجار إلى 16 مستشفى مشيرا إلى أن 640 شخصا يعالجون من إصابات.

وانتشر الحريق فى المصنع المملوك لشركة تيانجياى للكيماويات إلى المصانع المجاورة. وقالت وسائل إعلام إن أطفالا فى حضانة بمحيط الانفجار أصيبوا أيضا.

ويجرى التحقيق لمعرفة سبب الانفجار. غير أن الشركة التى تنتج ما يزيد على 30 مركبا كيميائيا عضويا بعضها قابل للاشتعال سبق أن رصدت السلطات انتهاكها لمعايير السلامة وتم تغريمها وفقا لصحيفة تشاينا ديلي.

 

 


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