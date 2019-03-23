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إصابة 3 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة

السبت، 23 مارس 2019 07:43 م
إصابة 3 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة جانب من العنف ضد غزة
أ ش أ
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أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، فى قصف طائرة استطلاع تابعة للاحتلال الإسرائيلى بصاروخ استهدف مجموعة بزعم أنهم من مطلقى البالونات وسط قطاع غزة، اليوم السبت.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية إصابة ثلاثة شبان وصفت جروحهم بالطفيفة، جراء استهداف طيران الاستطلاع بصاروخ واحد على الأقل، مجموعة من مطلقى البالونات شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الثلاثة إلى مستشفى شهداء الأقصى فى المحافظة الوسطى.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرة عسكرية قصفت مجموعة كانت تطلق البالونات باتجاه المستوطنات جنوب قطاع غزة.

 


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إصابة 3 فلسطينيين

قصف إسرائيلى

قطاع غزة

مطلقى البالونات




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