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إصابة 3 أطفال بالتسمم لتناولهم أقراص سامة عن طريق الخطأ بالبحيرة

السبت، 23 مارس 2019 12:01 م
إصابة 3 أطفال بالتسمم لتناولهم أقراص سامة عن طريق الخطأ بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب 3 اطفال بالتسمم بسبب تناولهم أقراص سامة عن طريق الخطأ بمركزى الرحمانية ووادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعتين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الرحمانية من المستشفى العام بوصول كل من :ب ي ا  8 سنوات وشقيقها "ع" 3 سنوات  مقيمان  دائرة المركز مصابان إدعاء تسمم نتيجة تناول ماده غير معلومة وتم تحويلهما وحجزهما بقسم السموم بمستشفى إيتاى البارود العام تحت الملاحظة .

بسؤال والدتهما قررت أنه أثناء قيامها بغسل كمية من حبوب الغلال بها مُبيدات حشرية لحفظها قاما نجليها المذكوران بتناول كمية منها عن طريق الخطأ مما أدى لإصابتهما .

كما ورد بلاغ لمركز شرطة وادي النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول الطفل م س ش 7 سنوات مصاب  إدعاء تسمم نتيجة تناول ماده غير معلومة، وتم تحويله لمركز السموم بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية لاستكمال العلاج.

بسؤال والده قرر بتناول نجله المذكور عدد من الأقراص الدوائيه لعقار مسكن  بطريق الخطأ، مما أدى لإصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.

 

 
 
 

 


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