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إخلاء عقار من السكان وهدم آخر بحى الخليفة للخطورة الداهمة

السبت، 23 مارس 2019 06:53 م
إخلاء عقار من السكان وهدم آخر بحى الخليفة للخطورة الداهمة عقار الخليفة الآيل للسقوط
كتب سيد الخلفاوى
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قرر اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية هدم العقار رقم 15 شارع القادرية بحى الخليفة، وذلك حفاظا على أرواح المارة وتلاميذ مدرسة دلبرون شكرى الابتدائية، كما قرر نائب المحافظ قطع جميع المرافق عن العقار.

فى سياق آخر نفذ حى الخليفة، برئاسة حسام رأفت، قرار هدم رقم 26 لعام 2019 والخاص بالعقار رقم 6 عطفة على طليعة من شارع صالح مرسى بالإمام الشافعى، مكون من أرضى ودورين وغرف بالسطح بالأسقف الخشبية والحوائط الحاملة نظرا لخطورته الداهمة على العقارات المجاورة وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

كما أخلى حى الخليفة رقم 14 حارة البيومى بالتونسى، من السكان؛ لخطورته الداهمة حفاظًا على أرواحهم وتوفير أماكن بديلة مؤقتة، كما تم قطع المرافق عنه.


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