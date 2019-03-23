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إحباط تهريب 62 ألف لتر مواد بترولية مدعمة للسوق السوداء

السبت، 23 مارس 2019 11:43 ص
إحباط تهريب 62 ألف لتر مواد بترولية مدعمة للسوق السوداء مواد بترولية - أرشيفية
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تمكنت شرطة التموين من ضبط (16) قضية أسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها ( 2139 أسطوانة بوتاجاز)، وضبط (9) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (62450 لتر "سولار - بنزين")، و(18) قضية دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها (158.550 طن دقيق)، وضبط (196) قضية فى مجال مخالفات المخابز. 

ونجحت شرطة التموين في ضبط (46) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (7.600 طن سكر – 4094 عبوة زيت طعام)، وضبط (4) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية، و ضبط (43) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (27.565 طن مواد غذائية متنوعة– 28431 عبوة "عصائر، جبن، زيت طعام").

وضبطت شرطة التموين (20) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (15.308 طن "منظفات، بويات" – 37338 قطعة "غيار سيارات، مستلزمات طبية، ملابس، أسطوانات، أدوية، أحذية")، وضبط (534) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص)، وضبط (33) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (3.652 طن لحوم - 4 طن أسماك ).

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (29) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر.. ضبط خلالها (570 عبوة سجائر)، وضبط (9) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة الزراعية.. ضبط خلالها (59.375 طن أسمدة وأعلاف- 400 عبوة مبيدات).، وضبط ( 75 قضية تموينية متنوعة) بنطاق مديرية أمن القاهرة..من بينها:- (16 قضية عدم الإعلان عن الأسعار– 14 قضية عدم حمل شهاد صحية).


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