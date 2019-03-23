أمن البحر الأحمر يكشف عاطل ومقاول وسائق وراء مقتل سيدة بطريق الشيخ فضل

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من كشف لغز العثور على جثة ربة منزل بطريق غارب الشيخ فضل، حيث تم إلقاء القبض علي مقاول وعاطل وسائق، ارتكبوا واقعة قتلها، وتم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما تلقي الرائد محمد عزت رئيس مباحث قسم شرطة رأس غارب، اخطارا من سائق يفيد عثوره علي جثة بطريق الشيخ فضل والعثور على بعض المتعلقات الخاصة بها ومن بينها ورقة مسجل عليها رقم تليفون لشخص يدعي ماهر.

علي الفور تم إخطار اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر الذى أمر بتشكيل فريق بحث لضبط الجاني، وبالاشتراك مع مباحث قسم ثان الغردقة توصل أن مرتكبي الواقعة كل من عماد. ح مقاول بناء، ومحمود. م عاطل، وماهر. ش سائق تاكسى.

وتبين من تفاصيل الواقعة أن المتهم الثاني المدعو محمود. م كانت تربطة علاقة غير شرعية مع المجنى عليها المدعوه ضحي. ج 35 سنة مقيمة المنيا، وانجبت منه طفلا وقامت برفع دعوة قضائية لاثبات نسب الطفل منه وحكمت المحكمة لها.

وقام المتهم الثاني بالاتفاق مع الآخرين باستدراجها من المنيا للغردقة، بعد أن أوهمها بزواجهما رسميا وقاموا بتأجير شقة واتفقوا مع بعضهم البعض على أن يقَومون بقتلها بعد اقناعها بالسفر للقاهرة لاستكمال أوراق القضية وإجراء تحليل dna، وقاموا بقتلها بطريق غارب الشيخ فضل.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة التى حضرها كل من سعد النعيرى ومحمد هارون عيسى، محامو المتهمين، أنهم قاموا بتدريجها من ملابسها بالكامل ورش مادة تنر على وجهها حتى لا تظهر ملامحها.

كما كشفت أقوال والدة المجنى عليها فى النيابة العامة أنها متغيبة منذ منتصف الشهر الماضى تقريبا وهى متعودة الاختفاء والعودة مرة أخرى، وتجري النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.