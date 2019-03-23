وأوضح الحاكم الذي ينتمي للحزب الديمقراطي - في بيان ، وفقا لقناة "فرانس 24" - "إنه مع تنامي مخاطر حرائق الغابات التي تُواجهها الولاية، لا يمكننا ببساطة أن ننتظر اندلاع حريق من أجل أن نبدأ نشر وسائل (لحالات) الطوارئ".

وتشهد الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة جفافاً وارتفاعاً في معدّل يباس الأشجار، وقد عانت لسنوات عدّة من حرائق عنيفة دمّرت عشرات آلاف الهكتارات من الغابات.

يشار إلى أنه في عامي 2017 و2018 وحدهما، تسبّبت هذه الحرائق بمقتل أكثر من 120 شخصًا وأضرار بنحو 20 مليار دولار .. ويُتيح قرار حاكم كاليفورنيا لرجال الإطفاء وهيئات عامّة أخرى بمباشرة مشاريع مختلفة لتأمين الغابات.