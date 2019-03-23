أسامة الأزهرى: الدين هو محرك الشغف للإبداع والابتكار فى العقول

قال الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن العلاقة بين الدين والثقافة قد تبدو للكثيرين غامضة ولكنها فى نظرى واضحة، فالدين رافد من أعظم روافد الثقافة حينما يفهم على وجهه.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، خلال المؤتمر السنوى الدولى لكلية الآداب بجامعة عين شمس، بعنوان "القوى الناعمة وصناعة المستقبل " والذى يستمر حتى 25 مارس الجارى، أن الدين هو الذى حرك فى العقول الشغف للإبداع والابتكار، موضحا أن القرآن الكريم دعا للتأمل والتفكير وتجديد الخطاب الدينى وأطلق دعوة مفتوحة لخطاب دينى يطوى صفحات من خطاب متطرف يروع الآمنين.

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة من المؤتمر والتى تأتى تحت عنوان "الخطاب الدينى قوة ناعمة" ويديرها الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية ويتحدث فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى والدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وحلمى النمنم وزير الثقافة السابق.