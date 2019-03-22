6 نصائح من "الصحة" لطلاب المدارس لتجنب الإصابة بالديدان المعوية.. تعرف عليها

كتب وليد عبد السلام

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح لحماية طلاب المدارس من الإصابة بالديدان المعوية.

"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا حول نصائح وزارة الصحة للوقاية من الإصابة بالديدان المعوية كما يلى:

1- يستخدم عقار المبندازول "500 مجم" فى العلاج من الديدان المعوية .

2- احرص على النظافة الشخصية ونظافة الملابس.

3- تأكد من ضرورة غسل الأيدى وتناول طعام صحى.

4- لابد من تقليم الأظافر باستمرار وعدم تركها طويلة.

5- اغسل الخضراوات جيداً قبل تناولها.

6- يحب الحفاظ على الأطعمة بعيداً عن الذباب.