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6 نصائح من "الصحة" لطلاب المدارس لتجنب الإصابة بالديدان المعوية.. تعرف عليها

الجمعة، 22 مارس 2019 03:37 ص
6 نصائح من "الصحة" لطلاب المدارس لتجنب الإصابة بالديدان المعوية.. تعرف عليها طلاب مدارس - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح لحماية طلاب المدارس من الإصابة بالديدان المعوية.

 

"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا حول نصائح وزارة الصحة للوقاية من الإصابة بالديدان المعوية كما يلى:

 

1- يستخدم عقار المبندازول "500 مجم" فى العلاج من الديدان المعوية .

2- احرص على النظافة الشخصية ونظافة الملابس.

3- تأكد من ضرورة غسل الأيدى وتناول طعام صحى.

4- لابد من تقليم الأظافر باستمرار وعدم تركها طويلة.

5- اغسل الخضراوات جيداً قبل تناولها.

6- يحب الحفاظ على الأطعمة بعيداً عن الذباب.


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