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الجمعة، 22 مارس 2019 05:52 م
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6 قوافل بيطرية مجانية بقرى محافظة الجيزة

الجمعة، 22 مارس 2019 05:37 م
6 قوافل بيطرية مجانية بقرى محافظة الجيزة تحصين الماشيه
كتب عز النوبى
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انتهى معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، من تنفيذ أعمال 6 قوافل بيطرية علاجية مجانية بقرى محافظة الجيزة، تحت رعاية الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
 
وقال الدكتور ابراهيم جاد مدير المعهد إن القافلة استمرت فعالياتها لمدة اسبوع كامل، بداية من السبت وحتى أمس الخميس، وذلك في اطار تنفيذ سياسات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وتطبيقا لاستراتيجيات مركز البحوث الزراعية بالعمل التشاركي مع كافة جهات الدولة.
 
وأشار جاد الي أن فعاليات الحملة شملت قري نزلة السمان و كفر حميد واوسيم وناهيا والاختصاص و منشيه البكاري، لافتا إلى أنه تم نقل التقنيات الحديثة في مجال التناسليات الحيوانية باستخدام احدث الاجهزة التشخيصية والعلاجية و العمليات الجراحية وكافة فروع الطب البيطري التي يحتاجها المربي الصغير.
 
وأوضح مدير المعهد أنه تم تدريب الاطباء البيطريين بالوحدات البيطرية، ونقل نتائج البحوث والتقنيات الحديثة لهم في هذا المجال.
 
 
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التناسليات

الثروة الحيوانية

الطب البيطرى




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