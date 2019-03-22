video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 01:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

50 منحة للإرشاد الأفريقى من جامعة القاهرة لطلاب طنطا

الجمعة، 22 مارس 2019 12:40 ص
50 منحة للإرشاد الأفريقى من جامعة القاهرة لطلاب طنطا جانب من الندوة
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق
نظمت كلية التربية النوعية جامعة طنطا ندوة إعلامية حول "مصر والملف الأفريقي بين الواقع والمأمول الفرص والتحديات" تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا والدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور الدكتور السيد مزروع عميد الكلية والدكتورة حسان رشيد وكيل الكلية.
 
وتحدث الدكتور محمد نوفل عميد كلية الدراسات الافريقية جامعة القاهرة  عن علاقة مصر بأفريقيا ومدي إرتباط مصر بأفريقيا فكريا وثقافيا وجغرافيا وتقدم بإهداء منحة لـ50 طالب من طلاب كلية التربية النوعية وهي منحة الإرشاد الأفريقي وإعداد شباب قادرة علي القيادة بجميع المجالات وهم القافلة الأفريقية لجعل أفريقيا ولايات متحدة أفريقية.
 
وأضاف دكتور عطيه الطنطاوي وكيل كلية الدراسات الافريقية جامعة القاهرة إن قارة أفريقيا هي قارة الخير والموارد وأنها أغني القارات بوجود نهر النيل وهو شريان الحياة وتعدد الأنهار بها والمياه الجوفية و الطاقة.
 
وأكد ايضا علي دور مصر مع الدول الأفريقية والتعاون بين الجامعات الأفريقية والشباب الأفريقي لتنمية البلاد واشار  الى تكاتف مصر مع الدول الأفريقية لمواجهة التحديات .
 
PHOTO-2019-03-21-23-12-15
 
PHOTO-2019-03-21-23-12-16

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة طنطا تناقش 205 بحوث علمية بمجالات الطاقة واستدامة المياه.. الثلاثاء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه القاهره

جامعه طنطا

منحه دراسيه




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

فيديو.. 5 لاعبين رفضوا الأهلى والزمالك

فيديو.. 5 لاعبين رفضوا الأهلى والزمالك

وزير المالية: تمرير الميزانية الجديدة مرهون بدفع مستحقات صناديق المعاشات المتأخرة

وزير المالية: تمرير الميزانية الجديدة مرهون بدفع مستحقات صناديق المعاشات المتأخرة

الخارجية تطالب المصريين بالالتزام بـ 10 شروط خلال أداء العمرة .. تعرف عليها

الخارجية تطالب المصريين بالالتزام بـ 10 شروط خلال أداء العمرة .. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة