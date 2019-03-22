50 منحة للإرشاد الأفريقى من جامعة القاهرة لطلاب طنطا

الغربية - عادل ضرة

نظمت كلية التربية النوعية جامعة طنطا ندوة إعلامية حول "مصر والملف الأفريقي بين الواقع والمأمول الفرص والتحديات" تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا والدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور الدكتور السيد مزروع عميد الكلية والدكتورة حسان رشيد وكيل الكلية.

وتحدث الدكتور محمد نوفل عميد كلية الدراسات الافريقية جامعة القاهرة عن علاقة مصر بأفريقيا ومدي إرتباط مصر بأفريقيا فكريا وثقافيا وجغرافيا وتقدم بإهداء منحة لـ50 طالب من طلاب كلية التربية النوعية وهي منحة الإرشاد الأفريقي وإعداد شباب قادرة علي القيادة بجميع المجالات وهم القافلة الأفريقية لجعل أفريقيا ولايات متحدة أفريقية.

وأضاف دكتور عطيه الطنطاوي وكيل كلية الدراسات الافريقية جامعة القاهرة إن قارة أفريقيا هي قارة الخير والموارد وأنها أغني القارات بوجود نهر النيل وهو شريان الحياة وتعدد الأنهار بها والمياه الجوفية و الطاقة.

وأكد ايضا علي دور مصر مع الدول الأفريقية والتعاون بين الجامعات الأفريقية والشباب الأفريقي لتنمية البلاد واشار الى تكاتف مصر مع الدول الأفريقية لمواجهة التحديات .