165 حدث ثقافى فى معرض الاسكندرية للكتاب .. تعرف عليها

ينطلق معرض الإسكندرية الدولي للكتاب الاثنين القادم 25 مارس ويستمر حتى 7 أبريل، ويشهد المعرض هذا العام عدد ضخم من الفعاليات الثقافية تصل إلى 165 حدث ثقافي متنوع ما بين الفن والأدب والعلوم والشعر والقصة والرواية والفكاهة، وقضايا المرأة، والإعلام وغيرها.

تبدأ الفعاليات في اليوم الأول بلقاء مفتوح مع الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق في السادسة مساء بالمسرح الصغير، يتحاور فيه عن رحلته في عالم الفن والثقافة ورؤيته المستقبلية لوضع الثقافة في مصر والعالم العربي.

وفي اليوم الثاني، الثلاثاء 26 مارس، تبدأ الفعاليات في العاشرة صباحا بندوة التسامح فكرًا وتطبيقًا دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا، وستقام بالتعاون مع مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، بقاعة المحاضرات.

وفي العاشرة صباحا، وبالتوازي حكى وألعاب للأطفال بواسطة كتاب (بلبل حيران) وهو يتناول الانتماء للوطن وعن دولة المؤسسات والقانون، تقدمه غادة حسن. وتبدأ في الثانية عشر ظهراً، ورش رسم وتلوين، وحكى، وألعاب شعبية، وأراجوز، ومسابقات، بمخيم كوته. وتعقد في الثالثة عصراً، ندوة عن جهود وإسهامات معهد المخطوطات العربي في الحفاظ على التراث العربي، بحضور الدكتور فيصل الحفيان، ويقدمها الدكتور محمد سليمان.

وفي الساعة الرابعة، ندوة العارف.. رحلة من الظلمة إلى النور، دراما دعوية عصرية، يقدمها الإمام أبو المعارف أحمد، بالمسرح الصغير. وفى الساعة الرابعة، وبالتوازي، ندوة السينما: الخيال والواقع، للمخرج مجدي أحمد علي، تقدمها الناقدة السينمائية ناهد صلاح.

وتبدأ في الرابعة عصراً، وبالتوازي، "ندوة بعنوان مذكرات نابليون.. الحملة على مصر" بحضور الدكتور عباس أبو غزالة، ويقدمها الدكتور فتحي أبو عيانة. وفى الخامسة مساء، رواية "النفي إلى الوطن" للمؤلف محمد جبريل، ويشارك بها كلاً من الدكتور محمد زكريا عناني والدكتور أدهم مسعود القاق، بمخيم كوته. وفي السادسة والنصف مساء، تبدأ بمخيم كوته، فقرات موسيقية وغنائية وعروض فنية.

وتعقد في السابعة مساء، ندوة "القوى الناعمة ودورها في خدمة قضايا الوطن" بحضور كلٍ من سهير عبد الغفور، عثمان محمد علي، ماهر شتية، محاسن متولي، والدكتور مجدي عجمية، مجدي مختار، ومحمود أبو زيد، ويقدمها محمد رطيل.

وفي السابعة مساء، وبالتوازي، أمسية قصصية بحضور أحمد إبراهيم، إيمان الشيمي، إيمان بديوي، بسام الدويك، حنان سعيد، صمويل أمين، عادل إدريس المسلمي، عصام حسين، فكري داود، محمود عبد العال، مروة رشدي، مصطفي السباعي، منى منصور، ناهد تاج، نجلاء نصير، هناء سليمان، وداد معروف، ويقدمها محمد عبد الوارث.

وتقام في السابعة مساء، وبالتوازي، أمسية شعرية، وسيكون ضيف شرف الأمسية فؤاد طومان، بحضور أحمد شاهر، أحمد مبارك، أيمن صادق، خالد عاطف، جلال أبو خليفة، صادق أمين، صالح أحمد، ضياء طمان، عادل نمير، عبد الله عبد الصبور، فؤاد إبراهيم، محمد فراج، محمد الناقة، ووليد المصري، يقدمها على عبد الدايم.

ويبدأ اليوم الثالث، الأربعاء 27 مارس من الساعة العاشرة صباحاً، بفعالية يوم التسويق الرقمي، يلقيها المهندس محمد حنفي بالقاعة الكبرى. وفي العاشرة صباحاً، وبالتوازي، تقام ورشة حكي للأطفال عن فن كتابة القصة القصيرة، يقدمها مصطفى غنايم بمركز المؤتمرات بالمكتبة. وفي الثانية عشر ضهراً، تبدأ ورش رسم وتلوين، وحكى، وألعاب شعبية، وأراجوز، ومسابقات، بمخيم كوته.

ويستضيف المعرض في الواحدة ظهراً لقاء للدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، تحت عنوان "رؤية جديدة لعروس البحر المتوسط"، تقدمها علا عوض الله، بالمسرح الصغير.

وتعقد في الثالثة عصراً، ندوة بعنوان "الكتب الصوتية.. الواقع والمتوقع"، بحضور كلٍ من محمود حسن ربيعى عبدالله، ومصطفى أحمد محمد خضر، وأحمد فؤاد سليمان رويحل، وأحمد مدحت سليم، ويقدمها محمد عبد الرحمن. وفى الرابعة عصراً، ندوة بعنوان "عصام يوسف.. رائد العباقرة" بحضور عصام يوسف، وتقدمها جاكلين منير، بالمسرح الصغير.

وفى الرابعة عصراً، وبالتوازي، تقام ندوة الثورة الأم.. إطلالة على ثورة 1919 في مئويتها، بحضور عصام شيحة، سامح سند، هاني سري الدين، ومحمد عبده، يقدمها شريف عارف. وفي الساعة الرابعة، وبالتوازي، ندوة "المقدسات بين المادي والمعنوي، رواية الحجر نموذج، بحضور الدكتور عمر فكري، والمخرج السينمائي محمد فكر.

وتقام في مخيم كوته، في الساعة الخامسة مساء، المجموعة القصصية "سر الابتسام" ليحيى فضل سليم. والسادسة والنصف، تبدأ فقرات موسيقية وغنائية وعروض فنية، بمخيم كوتة. وفى السابعة مساء، وبالتوازي، لقاء في محبة فاروق شوشة، بحضور سمير الفيل، وهالة الحديدي، ويقدمه أحمد فضل شبلول، بمركز المؤتمرات.

ويبدأ اليوم الرابع، الخميس 28 مارس من العاشرة صباحاً، بـ "احنا التلامذة" بالتعاون مع مركز دراسات البحر المتوسط، بحضور محمد العواد، والدكتور مينا نادر، بقاعة المحاضرات. وفى الحادية عشر ظهراً، تقام ورشة حكي مع الأطفال، لسماح أبو بكر عزت، بمركز المؤتمرات. وفى الثانية عشر ظهراً، وبالتوازي، بمخيم كوته، تبدأ ورش رسم وتلوين، وحكى، وألعاب شعبية، وأراجوز، ومسابقات.

وتعقد في الثانية عصراً، ندوة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء التنمية المستدامة، بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، بحضور الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وانجي مراد عضو مجلس النواب، وندى ثابت رئيس قرية الأمل للتنمية، تقدمها رشا أرنست، بالمسرح الصغير.

وفى الثانية عصراً، وبالتوازي، ندوة الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل.. المشكلة والحل، يلقيها الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، ويقدمها حمدان القاضي. وفي الثانية عصراً، وبالتوازي، المطبخ في الحضارة الفرعونية، ورشة عمل للطفل بالتعاون مع مركز توثيق التراث الطبيعي، بمكتبة الطفل.

وفى الثالثة عصراً، تقام ورشة في الكتابة الأدبية، يقدمها وليد علاء الدين. وتعقد في الرابعة عصراً، ندوة دور الإذاعة في الإثراء الثقافي ويعد "كتاب عربي علم العالم" نموذجا، بحضور أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة، والمخرجة إيمان يحيى، والفنانة مديحة حمدي، والدكتور فوزي خضر، تقدمها منى عمر.

وفى الرابعة عصراً، وبالتوازي، فن الكاريكاتير وثورة 1919، بحضور كلٍ من عبد الله الصاوي، محمد عبلة، عمرو فهمي، وتقدمه دينا عبد الجواد. ويقام في الرابعة عصراً، وبالتوازي، مؤتمر مصر المبدعة، بالتعاون مع لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة. ويستضيف المعرض في الرابعة والنصف عصراً، حكاوي سفراء أفريقيا، بالقاعة الكبرى.

وتعقد في الخامسة مساء، ندوة صناعة الكوميديا في زمن الكوميكس، بحضور الفنان تامر فرج، ويقدمها محمد عبد الرحمن، بالمسرح الصغير. وفى الخامسة مساء، وبالتوازي، "قدر مصري" مذكرات الدكتور مصطفى الحفناوي عن الإعداد لعملية تأميم قناة السويس، بحضور دكتور مهندس علي الحفناوي.

وفى الخامسة مساء، وبالتوازي، العلاقات المصرية الصومالية 1865- 198 (تاريخ المصريين)، تأليف: هبة مصطفى دياب، بحضور هبة عبد العزيز، ومجدى فكرى، بمخيم كوتة. وفى السادسة والنصف مساء، تقام فقرات موسيقية وغنائية وعروض فنية، بمخيم كوتة.

ويعقد في السابعة مساء، دور العلاقات العامة في تحسين الصورة الذهنية، بحضور الدكتورة أماني ألبرت، والدكتورة حنان جنيد، والدكتور حمادة هنيدي، يقدمها عمرو الديب. وفي السابعة مساء، وبالتوازي، قصاقيص التغيير.. كيف تغير روتين حياتك؟، تقدمه الدكتورة سحر السلاموني.

وتقام في السابعة مساء، وبالتوازي، أمسية شعرية عربية، بمشاركة أبو صهيب فواز (سوريا)، السيد الجزايرلى (مصر)، الدكتور ربيع السايح (مصر)، زكريا الدهوه (مصر)، الدكتورة زينات أبو شاويش (فلسطين)، عبير يحيى (سوريا)، عذاب الركابي (العراق)، علاء شاكر(مصر)، محمد عفيف (الأردن)، ومنال عفيف (فلسطين)، تقدمها ريهام جاد.

ويبدأ اليوم الخامس، الجمعة 29 مارس، من الساعة الثانية عشر، بورش رسم وتلوين، وحكى، وألعاب شعبية، وأراجوز، ومسابقات، بمخيم كوته. وفى الثانية عصراً، "عايز منحة.. طريقك للدراسة بالخارج"، تقدمه منى لملوم، بالقاعة الكبرى. وفى الثالثة عصراً، تقام ورشة في الكتابة الأدبية، يلقيها وليد علاء الدين.

وفى الرابعة عصراً، تعقد ندوة توأم الإسكندرية بين الإبداع والإعلام، بحضور أماني محفوظ، والدكتور محمد سعيد محفوظ، ويقدمها عاصم عمر. وفي الرابعة عصراً، وبالتوازي، مستقبل الثقافة بين مفهوم النخب ومفهوم الصناعات، بحضور بهجت صميدة، وعمرو الشيخ، وسعيد عبد المقصود، ويقدمها الدكتور محمد سليمان .

وفي الرابعة عصراً، وبالتوازي، ندوة "الصناعات الثقافية ودور مؤسسات المجتمع المدني في نجاحه"، بحضور الدكتور ماهر عزت محمد، والدكتور محمد رفيق خليل، والدكتور محمد زكريا عناني، يقدمها الدكتور أدهم مسعود القاق. وتقام في الرابعة عصراً، وبالتوازي، "فانوس الحياة" ورشة عمل للأطفال مع مؤسسة أصدقاء مرضى أنيميا البحر المتوسط عن قصة حياة كرة الدم الحمراء.

وفي الخامسة مساء، سلسلة كتابات جديدة، وجهك الأرابيسك (مجموعة قصصية) للمؤلفة دينا نبيل، وسجل مدنى (شعر عامي) تأليف محمد مخيمر، ومغاليق (مجموعة قصصية) للمؤلفة هبة فاروق، يقدمها منير عتيبة، بمخيم كوته. وفي الخامسة مساء، وبالتوازي، "عالم بلا ثلاسيميا"، بحضور الفنان والطبيب حامد الشراب، تقدمه أسماء جاد.

ويقام في السادسة مساء، معرض المواهب، بحضور الموسيقار أحمد خليل، المخرج أحمد طارق، الموسيقار بدوي عبد الدايم، الأديبة ثريا العسيلي، حسن سلام، عمرو راضي، الفنان محمد رمزي، محمد عبد العزيز، الفنان ناصر عثمان، بمشاركة بند الساقية: حسام زين، صابرين ربيع، ميار أشرف، هدير المصري، ويقدمه نجلاء خليل، ونشأت صبري. وفى السادسة والنصف مساء، تقام فقرات موسيقية وغنائية وعروض فنية، بمخيم كوتة.

وفى السابعة مساء، أمسية قصصية، بحضور إسلام سمير عبد الرحمن، إيمان مصطفى مراد، أحمد الديب، حنان طلبة، رانيا ثروت، رانيا حمدي، رباب مختار، سحر النحاس، عمرو مجدي، محمد سرور، نهى عاصم، هبة الله أحمد، هدير دسوقي، وتقدمها شيرين طلعت. وفى السابعة مساء، وبالتوازي، تقام أمسية شعرية، بحضور أحمد شلبي، بهجت صميدة، سامح رخا، سعيد عبد المقصود، عمرو العزالي، محمد الحناطي، محمد هلال، هاني قدري، وضيف شرف الأمسية عبد المنعم كامل، ويقدمها عمرو الشيخ.

ويبدأ اليوم السادس، السبت 30 مارس، من الثانية عشر ظهراً، بعرض فني "رقصة ولوحة وقصيدة"، بالتعاون مع فرقة باليه نادي الأوليمبي، تقدمه نجلاء خليل، بالمسرح الصغير. وفي الثانية عشر ظهراً، وبالتوازي، "مدينة الحواديت.. ورشة حكي للأطفال" باستخدام المؤثرات الصوتية والبصرية مع تمارين كتابة إبداعية، تقدمها إيمان الشيمي، بمكتبة الطفل. وفي الثانية عشر ظهراً، وبالتوازي، تقام ورش رسم وتلوين، وحكى، وألعاب شعبية، وأراجوز، ومسابقات، بمخيم كوته.

وفي الثانية عشر ظهراً، وبالتوازي، عرض فني "رقصة ولوحة وقصيدة"، بالتعاون مع فرقة باليه نادي الأوليمبي، تقدمها نجلاء خليل، بالمسرح الصغير. وفي الثانية عصراً، ندوة الجامع الأزهر في كتابات الرحالة، بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد تهامي منتصر، يقدمها أحمد عطية.

ويستضيف المعرض في الثانية عصراً، وبالتوازي، التاجيك في مرآة التاريخ، بالتعاون مع سفارة تاجيكستان بالقاهرة، بحضور السفير خسرو ناظيري سفير تاجيكستان بالقاهرة، والسفير محمد عبد القادر الخشاب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، والسفير نذر الله نزار سفير جمهورية تاجيكستان الأسبق بالقاهرة، والدكتور مكارم الغمري العميد الأسبق لكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتور عبد الوهاب علوب الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، يقدمها الدكتور سعد محمد عبد الغفار.

وفى الثالثة عصراً، تعقد الخط العربي.. هوية أمة، ورشة عمل في الخط العربي، يقدمها محمد جمعة. وفى الثالثة عصراً، وبالتوازي، تعقد ورشة عمل في كتابة السيناريو السينمائي، يلقيها السينارست محمد أبو المعاطي. ويستضيف المعرض في الرابعة عصراً، احكي يا شهر زاد.. قصص نجاح مصرية، بالتعاون مع قسم الإعلام بجامعة الإسكندرية، بحضور رحاب هاني، مريم نعوم، فرح الأعصر، تقدمها سلمى المصري، بالمسرح الصغير.

وفي الرابعة عصراً، وبالتوازي، الكتابة للطفل بين المحلية والعالمية، بحضور الدكتورة نادية الخولي، ويعقوب الشاروني، يقدمها مصطفى غنايم. وفي الرابعة عصراً، وبالتوازي، ندوة "النهايات المأساوية لأسرة محمد علي"، بحضور الدكتور محمد عفيفي، ومحمد غنيمة، تقدمها ميسرة صلاح الدين.

وفي الخامسة والنصف مساء، "سيدة القطار" (قصص قصيرة) تأليف مصطفى نصر، بحضور عبد الله هاشم، وبالدكتور أحمد المصري، بمخيم كوتة. وتقام في السادسة والنصف، بمخيم كوتة، فقرات موسيقية وغنائية وعروض فنية. ويقام في السابعة مساء، متروبوليتان أوبرا، بالمسرح الصغير.

وفي السابعة مساء، وعلى التوازي، تنتصر للإنسان وتصحح المفاهيم حول الرومي، رواية "كيميا"، بحضور الدكتور شاكر عبد الحميد، والدكتور صلاح فضل، وعمر العزالي، ووليد علاء الدين، يقدمها منير عتيبة. وفى السابعة مساء، وعلى التوازي، ندوة الإرهاب على حدود مصر.. صفقة القرن والقضية الفلسطينية، بحضور اللواء خالد أبو النصر، اللواء محمد إبراهيم، واللواء محمد مجاهد الزيات.

وفي السابعة مساء، وعلى التوازي، "مفهوم القوى الناعمة"، بحضور أحمد بهاء الدين شعبان، محمود دوير، ويقدمها محمود عزت. وتقام في السابعة مساء، وعلى التوازي، أمسية شعرية في حب محجوب موسى، وضيف شرف الأمسية الدكتورة محمد رفيق خليل، بحضور حامد عيد حامد، حمدي أبو العلا، حنان حسن، حسن الطواب، دعاء النمر، سليمان الهواري، شلبي عبد الحميد، محمود إسماعيل أبو طالب، منال يحيى، ناجي عبد اللطيف، يقدمها محمود عبد الصمد زكريا.

ويبدأ اليوم السابع، الأحد 31 مارس، فعالياته من الساعة الثانية عشر ظهراً، بندوة "النقوش المملوكية في سوريا"، بحضور الدكتور فرج الحسيني، وتقدمها الدكتورة شيرين القباني. وفي الساعة الثانية عشر ظهراً، وبالتوازي، تقام ورش رسم وتلوين، وحكى، وألعاب شعبية، وأراجوز، ومسابقات، بمخيم كوته. وفي الواحدة ظهراً، "المولعون بالكتب.. ورشة عمل عن ثقافة وآليات النشر في مصر"، بحضور الدكتورة رضوى زكي، ووليد فكري.

وفى الثالثة عصراً، نلتقي مع بطولات من حرب الاستنزاف بالتعاون مع مجموعة 73 مؤرخين، بحضور أحمد زايد، لواء بحري إسلام توفيق، لواء بحري لطفي جاد الله، لواء صاعقة مختار الفار، ومنال المغربي، ويقدمها أحمد حسني. وفي الثالثة عصراً، وبالتوازي، الشخصية المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف، بحضور أحمد ترك، والدكتورة نهلة سعودي، ويقدمها مجدي فكري.

وفي الثالثة عصراً، وبالتوازي، ورشة عمل في الكتابة الروائية، بحضور أحمد الملواني. وتقام في الثالثة عصراً، وبالتوازي، "الخط العربي.. هوية أمة، ورشة عمل في الخط العربي"، يقدمها محمد جمعة. وفي الرابعة عصراً، ندوة المسكوت عنه في التاريخ، بحضور وسيم السيسي، وتقدمها هبة عبد العزيز، بالمسرح الصغير.

وتعقد في الرابعة عصراً، وبالتوازي، ندوة توطين صناعة وبرمجة الألعاب الإلكترونية في مصر، بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، بحضور شريف عبد الباقي، ومحمد خليف، ويقدمها حسين متولي. وفي الرابعة عصراً، وبالتوازي، "محمد السيد عيد.. وجوه متعددة للإبداع" بحضور الدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور إسماعيل الشيخة، ومحمد السيد عيد، والدكتورة لطيفة سالم، يقدمها ماهر جرجس.

وفى الخامسة مساء، وحوش غبية (شعر عامي)، تأليف رأفت رشوان، بحضور أحمد مبارك، ومحمود عبد الصمد زكريا، بمخيم كوتة. وفي السادسة والنصف مساء، تقام فقرات موسيقية وغنائية وعروض فنية، بمخيم كوتة.

وتعقد في السابعة مساء، ندوة نصف الدنيا بين الواقع والمأمول، بحضور الإعلامية بثينة كامل، والدكتورة بهية شاهين، والسينارست غادة عبد العال، والدكتورة هدى بشير، وتقدمها أميرة مجاهد. وفي السابعة مساء، وعلى التوازي، تعليم السينما والتليفزيون عن بعد، بحضور الدكتورة منى الصبان، وتقدمها الدكتورة آيات الميهي.

وفي السابعة مساء، وعلى التوازي، تقام أمسية قصصية، بحضور أمل رفعت، بسنت حسين، جيهان السيد، حنان الشرنوبي، داليا بدوي، دعاء إبراهيم، دينا سليمان، رشاد بلال، سعدية خليفة، محمد عباس علي، منال يوسف، نهلة عبد العزيز، نور عابدين، تقدمها آمال الشاذلي.

وتعقد في السابعة مساء، وعلى التوازي، أمسية شعرية، بحضور إبراهيم زهران، أحمد السراج، أسامه نصار، إسماعيل الشاعر، أشرف المالكي، أميرة البيلي، أميرة عبد الشافي، حامد السحرتي، رشا زقيزق، سارة عبد الفتاح، شيماء إبراهيم، فاروق عمار، محمد فؤاد، مصطفى فهمي، ولاء حمادة، تقدمها جيهان حسين.

ويبدأ اليوم الثامن، الاثنين 1 إبريل، من العاشرة صباحاً، بندوة رؤى تربوية للتربية الإعلامية، بالتعاون مع كلية رياض الأطفال. وفي العاشرة صباحاً، وبالتوازي، "نصف إعلامي"، ورشة عمل لتعليم الأطفال فن كتابة الخبر الصحفي والتعريف بالأسس الإعلامية الصحيحة، وصفات الإعلامي الناجح، تقدمها رضوى شريف.

وفي الحادية عشرة صباحاً، ندوة العلاقات المصرية الخليجية مصر والسعودية شراكة استراتيجية، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث. ويقام في الحادية عشرة صباحاً، وبالتوازي، مهرجان الإسكندرية الدولي الرابع للشعر العربي، يقدمه الدكتور خيري أمين السلكاوي، بالمسرح الصغير.

وفي الثانية عشر ضهراً، تقام ورشة في التربية الإعلامية، بالتعاون مع كلية رياض الأطفال. وفي الثانية عشر ظهراً، وبالتوازي، تقام ورش رسم وتلوين، وحكى، وألعاب شعبية، وأراجوز، ومسابقات، بمخيم كوته. وفي الواحدة ظهراً، القاهرة خططها وتطورها العمراني، بحضور الدكتور أيمن فؤاد سيد، ويقدمها الدكتور محمد الجمل.

وفي الثانية ظهراً، تعقد ندوة كأس الأمم الأفريقية.. تشجيع بلا تعصب، بحضور حازم إمام، وكرم كردي، يقدمها أميرة فتحي. ونلتقي الثالثة عصراً، مع حزن وفرح "ساعة من الدموع.. ساعة من الضحك.. ساعة من المفاجآت"، يقدمها أشرف عبد اللاه، بالمسرح الصغير.

وفي الثالثة عصراً، وعلي التوازي، خليك إيجابي، برنامج مكتبة الإسكندرية لأنشطة الشباب، تقدمها هدير أشرف. وفي الرابعة عصراً، الحب بين الشرق والغرب في الأدب المصري، "الحب في طوكيو" نموذجا، بحضور الدكتور أحمد المصري، والدكتور حسين عبد البصير، والدكتورة سحر شريف، يقدمها محمد عباس.

وتعقد في الخامسة مساء، ندوة ثقافة الفوضى وآليات المواجهة، بحضور الدكتورة أسماء إدريس، والمستشارة تهاني الجبالي، والدكتور طارق فهمي، والدكتور مصطفى الفقي، يقدمها الدكتور سامح فوزي. وفي الخامسة والنصف، وعلى التوازي، ولا تنس أن تدخل البحر (شعر فصحى)، تأليف: فؤاد طمان، بحضور الدكتور محمد عبد الحميد خليفة، والدكتور محمد أبو الشوارب، بمخيم كوتة.

وتعقد في السابعة مساء، كلمة ولحن وأغنية من الزمن الجميل، بحضور الفنان محمد ثروت، والملحن فاروق الشرنوبي، والشاعر الدكتور عبد الحميد محمود، والدكتورة غنوة محمد الموجي، يقدمها أحمد بسيوني، بالمسرح الصغير. وفي السابعة مساء، وعلى التوازي، أمسية لشعر الأطفال، تقدمها عفت بركات.

وتعقد في السابعة مساء، وعلى التوازي، المرأة في الإعلام.. تحديات وطموحات، بحضور الدكتورة عزة عثمان، والدكتورة عواطف عبد الرحمن، والدكتور مدحت مكاوي، يقدمها الدكتورة رجاء الغمراوي. وفي السابعة مساء، وعلى التوازي، تقام أمسية قصصية، بحضور إبراهيم فرحات، أحمد قاصد كريم، أمينة الزغبي، داليا فاروق، دينا نبيل، ريم أبو الفضل، سالمة المغربي، سامح سكرمة، مي سعيد، نشوى رجائي، هبة بسيوني، هبة فاروق، يقدمها أشرف دسوقي، وضيف شرف الأمسية الأديب محمد عطية.

ويبدأ اليوم التاسع ، الثلاثاء 2 إبريل، العاشرة صباحاً، بورشة "فكر بعقل.. ورشة عمل للأطفال لتنمية التفكير باستخدام استراتيجيات التربية الإيجابية"، يقدمها أميرة يسري. وفي العاشرة صباحاً، وبالتوازي، مؤتمر العلاقات المصرية الإفريقية.. مسار وتحديات. وفي الثانية عشر ظهراً، ورشة عمل عن الشعر وفن كتابة الأغنية، يقدمها ماجدة قناوي.

وفي الساعة الثانية عشر ظهراً، وبالتوازي، تقام ورش رسم وتلوين، وحكى، وألعاب شعبية، وأراجوز، ومسابقات، بمخيم كوته. وفي الواحدة ظهراً، مستقبل القراءة بين الكتاب المطبوع والكتاب الإلكتروني، بحضور الدكتور جورج نوبار، أحمد جابر، يقدمها هاني صابر. وتعقد في الثالثة عصراً، ورشة عمل في الكتابة المسرحية، يقدمها ميسرة صلاح الدين.

وفي الرابعة عصراً، ندوة دور الأدب في الارتقاء بالمجتمع، بحضور الدكتورة سحر شريف، والدكتورة كاميليا عبد الفتاح، والدكتور مختار عطية، يقدمها محمود عوضين. وفي الرابعة عصراً، وبالتوازي، ندوة "الدكتور يوسف عز الدين عيسى.. رائد أدب الرمز ورائد الدراما الإذاعية.. في الذكرى العشرين لرحيله"، بحضور فاتن يوسف عز الدين عيسى، ومحمد غنيم، والدكتورة نهى حمدي، تقدمها شيماء الشريف. وفي الرابعة عصراً، وبالتوازي، التمرد على الذات "حدث في برايتون" نموذجا، بحضور الدكتور سامح فوزي، وسيد محمود، ويقدمها الدكتور مدحت عيسى.

وتعقد في الخامسة مساء، موسوعة تاريخ السينما في مصر بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب ومكتبة الإسكندرية، تأليف: أحمد الحضري، بحضور سمير سيف، خالد الحضري، جودة رفاعي، والدكتور ياسمين ماهر، بمخيم كوتة. وفي السادسة مساء، الإسكندرية مبدعة 2030 "إلقاء.. شعر.. غناء.. رسم"، في الإلقاء أندرو مجدي، نور أسامة، نور جما، عزف موسيقى أحمد نبيل، جورج مدحت، تنمية بشرية مريم فؤاد، رسوم سلمى دوير، نحت صلصال، إياد عبد القادر، عزف دويتو إيقاع الطفلان طارق وفرح، غناء: أحمد السيد، جودي، دانيللا، أروى، الشاعر سعيد الضبعاوي، ويقدمها أحمد يحيى، بالمسرح الصغير.

وفي السادسة والنصف مساء، تقام فقرات موسيقية وغنائية وعروض فنية، بمخيم كوتة. وتعقد في السابعة مساء، ندوة "تجدد أو تبدد.. دعوة لتجديد العقل المصري" حوار مفتوح مع الدكتور جمال الشاعر، وتقدمها أمل صبحي. وفي السابعة مساء، وبالتوازي، حماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق الكتابية وبراءات الاختراع، بحضور الدكتور أحمد دنيا. وفي السابعة مساء، وبالتوازي، جوجل إيرث يغير خريطة مصر، بحضور محمد مختار، وتقدمها هدى الساعاتي.

ويقام في السابعة مساء، وبالتوازي، حوار مفتوح مع الكاتب أحمد الملواني عن رواية النوع والأدب الرفيع، بحضور أحمد الملواني، ويقدمه محمد عمر. وفي السابعة مساء، وبالتوازي، أمسية شعرية في محبة محمد مكيوي، بحضور الدكتور حسام عقل، والدكتور محمد زكريا عناني، والدكتور السعيد الورقي، هدى عبد الغني، حسني منصور، طاهر سعيد، وتقدمها إيمان يوسف.

ويبدأ اليوم العاشر، الأربعاء 3 إبريل، من الساعة العاشرة صباحاً، بحفل توقيع كتاب وعرض لتوثيق حدائق الأورمان، بالمسرح الصغير. وفي العاشرة صباحاً، وبالتوازي، ورشة حكي "قصر الحكايات"، وتدريب على فن القصة للأطفال، تقدمها هبة فاروق. وفي الساعة الثانية عشر ظهراً، وبالتوازي، تقام ورش رسم وتلوين، وحكى، وألعاب شعبية، وأراجوز، ومسابقات، بمخيم كوته.

وفي الواحدة ظهراً، ندوة "دور اللغة الأجنبية في جودة البحث العلمي"، بحضور الدكتورة استريد لانج، والدكتورة هبة رفعت، والدكتورة وفاء سعيد، ويقدمها الدكتور أحمد سلامة. وفي الواحدة ظهراً، وبالتوازي، ندوة صحتنا النفسية لها الأولوية، بحضور الدكتور أيمن حامد عبد الشافي مدير عام الأمانة الفنية للمجلس الإقليمي للصحة النفسية، والدكتورة منال العطار رئيس المجلس القومي للصحة النفسي. وتقام فى الواحدة ظهراً، وبالتوازي، ندوة فن الإضاءة والبورتريه، بحضور علاء الباشا، تقدمها نهى عادل.

وفي الواحدة ظهراً، وبالتوازي، أمسية شعرية مع مواهب صاعدة من النشء، تقدمها عفت بركات. وتنعقد في الثانية ظهراً، مناقشة وثيقة الأخوة الإنسانية، بحضور الأنبا أرميا، والدكتور كمال بريقع، ويقدمها الدكتور سامح فوزي. وينطلق في الثالثة عصراً، مهرجان فناني الحرية والطبيعة، تقدمها ماجدة قناوي، بساحة البلازا.

وتعقد في الرابعة عصراً، ندوة دور وسائل الإعلام في مواجهة الإرهاب، بحضور ضياء رشوان، وطارق إسماعيل، ومحمد علي خير، يقدمها نبيل أبو شال. وفي الرابعة عصراً، وبالتوازي، مجلة الشموع.. مسيرة رائدة في الثقافة والفنون، بحضور زياد بهاء الدين، والكتورة لوتس عبد الكريم، وعز الدين نجيب، ومفيد فوزي، ويقدمها أحمد الشهاوي.

وتقام في الرابعة عصراً، وبالتوازي، التراسل بين الفنون والآداب، فن الرواية والفن السابع (فيلم الأرض نموذجا، وفن الشعر والغناء (أغنية الأطلال نموذجا)، بحضور سامي حلمي، والدكتور محمد أبو شوارب، ومحمود يوسف، ويقدمها الدكتور حسن محمود. وفي الخامسة مساء، ورشة عمل "مقدمة لتعلم علم العروض"، يقدمها الدكتور محمد مخيمر، إلى جانب لقاء حول "ثأر كريمة (رواية) – هيئة قصور الثقافة"، تأليف محمد عباس علي، بمشاركة شوقي بدر يوسف، والدكتور سحر الشريف، بمخيم كوتة.

وفي السابعة مساء، رحلة الواحد الصحيح من النفس لسوق العمل، بالإضافة إلى عرض عرائس ماريونيت عن التنمر، بحضور الدكتور مصطفى النحاس، وآية الدغيدي، ويقدمها شيماء حمودة، بالمسرح الصغير. وفي السابعة مساء، وبالتوازي، الإسلام الديني والسلام مقابل الإسلام السياسي والعنف، بحضور الدكتور سعد الدين الهلالي. وتقام في السابعة مساء، وبالتوازي، ندوة "مخاطر الإنترنت وأمن المعلومات"، بحضور أحمد فتحي.

وتعقد في السابعة مساء، وبالتوازي، أمسية شعرية، بحضور الدكتور باسم كمال حسن، وجرجس عبد السيد، وسوزان حبيب، وشعبان شلبي، والدكتور عصام البرام، وعمرو ممتاز، ومحمد عبد القادر (السودان)، وبمصاحبة الفنان فتحي شرف، وتقدمها الشاعرة اللبنانية تغريد فياض.

وفي السابعة مساء، وبالتوازي، أمسية قصصية شبابية، بحضور إنجي عادل، آية علاء الدين، شيماء عبد العزيز محمد، كنزي أحمد، محمد إبراهيم جاد الله، محمد أحمد، محمد جمال هريدي، محمد رجب عبده، محمد سمير، محمد نعيم، محمود وجيه، مصطفى محمود مصطفى، ندا خميس عبد النبي، نور طارق، ويقدمها ضياء الدين خليفة.

ويبدأ اليوم الحادي عشر، الخميس 4 إبريل، من الساعة العاشرة صباحاً، بورشة حكي للأطفال تحت عنوان "افرد ظهرك وارفع رأسك وقل كم أنا جميل"، تقدمها رانيا حسين أمين. وفي العاشرة صباحاً، وبالتوازي، ورشة حكي للأطفال، تحت عنوان "ياللا بينا نغني"، تقدمها أمل جمال، ومنة الزيات. وينطلق في الثانية عشر ظهراً، مهرجان الإسكندرية الدولي الرابع للشعر العربي، بالمسرح الصغير. وفي الثانية عشر ظهراً، وبالتوازي، يعقد مؤتمر سيدات السرد بالإسكندرية.

وتعقد في الواحدة ظهراً، ندوة الإلحاد.. البواعث.. المظاهر.. الآثار والمواجهة، بحضور الدكتور بكر زكي عوض العميد السابق لكلية أصول الدين. وفي الرابعة عصراً، آداب وفنون المرافعات، بحضور الدكتور بهاء المري، والدكتور كمال الدين إمام، ويقدمها الدكتور مدحت عيسى. وفي الرابعة عصراً، وبالتوازي، شخصيتك من صوتك، بحضور إيمان يسري ويقدمها روان الجيار.

وفي الرابعة عصراً، وبالتوازي، الذكاء الاصطناعي ومستقبل وسائل الإعلام، بحضور الدكتور بسنت عطية، وزياد الرباعي، وتقدمها أميرة فؤاد. وفي الخامسة مساء، ندوة "جيمي فريل والسيدة الشابة" (الأدب العالمي للطفل والناشئة)، ترجمة ميسرة صلاح الدين، بحضور عفت بركات، وهناء عبد الهادي، بمخيم كوتة.

وتقام في السابعة مساء، أمسية شعرية شبابية، بحضور أحمد خليفة، بيشوي مجدي، سيد سعد، عمرو زيتون، عمر المختار، ريهام جاد، مريم القسطاوي، محمد دنيال، مؤمن الصياد، نور نصرى، يقدمها أحمد صادق أمين، وضيف شرف الأمسية الشاعر سالم الشهباني. وفي السابعة مساء، وبالتوازي، "السلام النفسي.. حلم قابل للتحقيق"، تقدمه الدكتورة هبة ياسين.

ويبدأ اليوم الثاني عشر، الجمعة 5 إبريل، في الثالثة عصراً، بورشة عمل في النقد الأدبي، بحضور الدكتور أحمد المصري. وتعقد في الرابعة عصراً، ندوة تفكيك خطاب الجماعات الإرهابية، بحضور ثروت الخرباوي، يقدمها نبيل عمر. وفي الرابعة عصراً، وبالتوازي، تجربة مختبر السرديات الأردني.. آفاق ورؤى، بحضور حسين دعسة، وجلال برجس، ويقدمها منير عتيبة.

وفي الرابعة عصراً، وبالتوازي، ندوة الوطن وقيمته في حياة المجتمعات، بحضور الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة بكلية الحقوق وعضو مجمع البحوث الإسلامية. وتقام في الرابعة عصراً، وبالتوازي، آليات السرد وأدواته بالتعاون مع مبادرة أكوا، بحضور الدكتورة سحر شريف، والدكتور محمد عبد الحميد خليفة، تقدمها ندى يسري، والدكتورة يسرا العدوي.

وتعقد في الخامسة مساء، فلسفة الحكمة: دراسة في ابستمولوجيا نيكولاس ماكسويل، تأليف: محمد دوير، بحضور الدكتور ماهر عبد القادر، والدكتور أشرف منصور، بمخيم كوتة. وتقام في السابعة مساء، ندوة "مي زيادة.. أسطورة الحب والنبوغ"، بحضور الدكتور شريف الجيار، ونوال مصطفى، تقدمها منى عارف. وفي السابعة مساء، وبالتوازي، "أدباء في بلاط صاحبة الجلالة"، بحضور حسام أبو العلا ، زينب عفيفي، علي عطا، وتقدمها إيمان الزيات.

وتقام في السابعة مساء، وبالتوازي، نحن وهم ثقافتنا العربية وثقافتهم الغربية، بحضور الدكتور حسن عبد ربه المصري، والدكتور ماجد موريس، وتقدمها الدكتورة ثناء عز. وفي السابعة مساء، وبالتوازي، أمسية قصصية مع أدباء البحيرة، بمشاركة رضا الشاذلي، سحر محمد الصياد، سوسن حمدى محفوظ، شريف الغنام، شيماء زايد، عبد الله عنتر، علياء البنهاوي، عمرو الرديني، محمد سلامة، محمد صلاح زكريا، محمد علي عاشور، مها الغنام، نانسي إبراهيم محمد، نجلاء عبده، نوال شلباية، وتقدمها هناء عبد الهادي، وضيفة شرف الأمسية الأديبة عزة دياب.

وتقام في السابعة مساء، وبالتوازي، أمسية شعرية، بحضور أيمن عمر، رضوى محمد، سحر سراج الدين، عاطف الحناوي، عبير العطار (سوريا)، عزة رشاد، فوزية شاهين، كمال مهدي، محمد فريد، مصطفى شعبان، منال أحمد، ضيف الشرف الشاعر الأردني الدكتورعطا الله الحجايا، ويقدمها الدكتور محمد شحاتة.