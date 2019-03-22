وفاة طالب بالدقهلية بعد أن عاقبه والده لهروبه من المدرسة

الدقهلية شريف الديب

لقى طالب بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية مصرعه بعد عقاب والده له بسبب إهماله الدراسة وتركه المدرسة، وأصيب الأب بصدمة نفسية بعد معرفة خبر وفاة ابنه.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث بالمديرية بورود بلاغ من مستشفى المطرية المركزى لمأمور مركز المطرية بوصول الطالب يوسف ن. ع. س. 14 سنة جثة هامدة، وفى حالة تيبس رمى، وبسؤال عمه ويدعى على ع. م. س. مقيم المطرية شارع بورسعيد اتهم والد الطفل بالتسبب فى موته.

على الفور انتقل الرائد عمر سليمان رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد شطا معاون مباحث المركز، وتم ضبط والد الطفل والذى قال إنه كان يعاقبه على هروبه من المدرسة وأنه ترك ابنه بالمنزل على قيد الحياة ولم يكن يعلم بوفاة نجله، وأنه فوجئ بخبر وفاته، مما أصاب الأب بصدمة عصبية ونفسية، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.