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الجمعة، 22 مارس 2019 04:00 ص
خالد صلاح
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وصول قوات أمريكية إلى ألمانيا فى إطار إستراتيجية جديدة للانتشار السريع فى أوروبا

الجمعة، 22 مارس 2019 04:00 ص
وصول قوات أمريكية إلى ألمانيا فى إطار إستراتيجية جديدة للانتشار السريع فى أوروبا عناصر من الجيش الامريكى
برلين أ ش أ
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وصل أكثر من 300 جندى أمريكى، الخميس إلى برلين فى إطار إختبار الإستراتيجية الجديدة للإنتشار السريع للقوات الأمريكية فى أوروبا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن هذه القوات الأمريكية، تمثل الدفعة الأولى من إجمالى 1500 جندى سوف يصلون تباعا الى ألمانيا جوا خلال هذا الأسبوع بغرض الإنضمام الى مناورات عسكرية تجرى فى وقت لاحق مع القوات البولندية.

وصرح الميجور الجنرال جون جرونسكى نائب قائد قوات الحرس الوطنى الأمريكى بأن الغرض الأساسى من إرسال هذه القوات الأمريكية هو إختبار مدى استعدادها للانتشار والحشد والاشتراك فى عمليات متبادلة مع حلفاء واشنطن مثل ألمانيا وبولندا بوصفهما من أهم حلفاء الولايات المتحدة داخل حلف الناتو.

 


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