وزير الرى: إقامة 320 منشأة لحماية جنوب سيناء من السيول بـ300 مليون جنيه

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شارك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، محافظة جنوب سيناء، فى عيدها القومى والذكرى الـ30 لعودة طابا .

وأعلن وزير الرى، عن إنشاء 320 منشأة متنوعة ما بين سدود وبحيرات وغيرها، لتخزين المياه وحماية جنوب سيناء من مخاطر السيول بقيمة أكثر من 300 مليون جنيه خلال العام المالى 2017 / 2018، لافتا إلى أنه تم رصد 1.6 مليار للخطة القادمة .

وأشاد وزير الرى، بأهل جنوب سيناء فى ترشيد الاستهلاك للمياه معلقا: "من يريد أن يتعلم ترشيد الاستهلاك يأتى إلى جنوب سيناء"، موضحا أن متوسط استهلاك الفرد اليومى 2 لتر ليصبح متوسط استهلاكه السنوى نحو 800 لتر على الأكثر وهذا أقل استهلاك للمياه عن أى مكان، مؤكداً أن هدفنا الأساسى هو حماية مدن جنوب سيناء من مخاطر السيول واستثمار مياهها .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها محافظة جنوب سيناء فى خيمة أحد فنادق طابا الكبرى واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .