وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

كتب أحمد سامح

قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تغيير شكل الأسئلة، وهو ما عرض الطلاب لصدمة خلال اختبار يناير الماضي.

وأضاف وزير التعليم خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc"، أن مصطلح "قفلت الامتحان" مصطلح حديث نابع عن نظام تعليم غير سليم، مؤكدا أن النظام الجديد ينتج عنه خريجين قادرين على مواكبة سوق العمل.

وأشار وزير التعليم، إلى أن سوق العمل لا يعنيه حصلت على كام من الدرجات في الفيزياء بالثانوية العامة ولكن الأهم .. تعرف إيه".

وأكد شوقي، "طالما نتحدث عن الدرجات وكيفية تحصيلها، فنحن في نظام تعليمي غير سليم، لأن نظام التعليم الحقيقي ممتع ويشعر الطالب بقيمة التعليم وقدراته الخاصة".