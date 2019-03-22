وزير البترول يشدد على شركات النقل وتسويق المنتجات البترولية تأهيل السائقين

كتبت مروة الغول

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة السهام البترولية لإعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2018 بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمحاسبة نبوية أحمد وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول مستمر في تطوير ورفع كفاءة نشاط نقل وتوزيع الوقود ضمن خطة تحديث القطاع الشاملة الجارى تنفيذها حالياً والتي تهدف إلى تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين مع الالتزام بكافة مبادئ السلامة والصحة المهنية.

كما أكد "الملا"، فى بيان له اليوم، على أهمية التزام شركات نقل وتسويق المنتجات البترولية بتنفيذ برامج تدريبية مستمرة لتأهيل سائقى أسطول النقل ورفع كفاءتهم ضماناً للوصول لأقصى درجات الأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات مع المتابعة الدورية لأداء العنصر البشرى والاستمرار في تطبيق الأنظمة الالكترونية الحديثة في إحكام الرقابة على عملية النقل وخاصة أنظمة الـ "GPS".

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبد المطلب رئيس الشركة، مشاركتها في عمليات نقل المنتجات البترولية للمشروعات القومية كأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى عملها في مشروع حقل ظهر، مشيراً إلى أنها تقوم بنقل حوالى 8.5 مليون لتر من المنتجات البترولية يومياً، وأضاف أن الشركة تقوم بنقل حوالي 3 آلاف طن يومياً من البوتاجاز بنسبة 63% من اجمالى المنقول على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى حصتها من نقل المنتجات البترولية الأخرى، مشيراً إلى دخول 8 سيارات جديدة للخدمة خلال العام ليبلغ عدد سيارات أسطول نقل وتوزيع المنتجات البترولية حالياً 420 سيارة مجهزة ومزودة بأحدث أجهزة للتتبع "GPS" ، إلى جانب التوسع في نشاط الدليفرى لإمداد المنشآت المستهلكة للوقود باحتياجاتها حيث تم توقيع 24 تعاقداً جديداً بهذا النشاط لنقل المنتجات والكيماويات للمصانع والشركات، مؤكداً أن الشركة مستمرة في التوسع في نشاط نقل المياه الناتجة من حفر الآبار ومحطات المعالجة لأماكن التخلص الآمن عن طريق التكرير أو إعادة التدوير.