وزير الأوقاف: 7 لغات بمسجد الخطابة فى شرم الشيخ لنشر الفكر الوسطى

جنوب سيناء - فايزة مرسال

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأهالى المحافظة بعيدهم القومى، لافتا إلى أن هذه هى المرة الرابعة له لمشاركة أهالى المحافظة فى ذكرى عودة طابا الحبيبة، معربا عن بالغ سعادته بتلك المشاركة، كما أعرب عن سعادته بقلعة صلاح الدين وهى مضاءة ليلا معلقا: "الذى يبحث عن السياحة البكر والطبيعة الخلابة يأتى إلى جنوب سيناء" .

وأكد وزير الأوقاف، أن هناك تعاونا كبيرا بين الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء ومنها المركز الثقافى العالمى التابع لمسجد الصحابة بشرم الشيخ متواجد به سبع لغات حية، لنشر الفكر الوسطى والتعريف بسماحة الدين الإسلامى، ومنع التشدد، وفى إطار تجديد الخطاب الدينى وحتى يتناسب مع الوفود الأجنبية الواردة إلى شرم الشيخ، معلنا عن افتتاحه ضمن افتتاحات العيد القومى للمحافظة .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها محافظة جنوب سيناء فى عيدها القومى والذكرى الـ30 لعودة طابا الحبيبة فى خيمة أحد فنادق طابا الكبرى واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بحضور المحافظ ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى.