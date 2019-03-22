video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 10:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الأوقاف: 7 لغات بمسجد الخطابة فى شرم الشيخ لنشر الفكر الوسطى

الجمعة، 22 مارس 2019 09:46 ص
وزير الأوقاف: 7 لغات بمسجد الخطابة فى شرم الشيخ لنشر الفكر الوسطى وزير الأوقاف خلال الاحتفالية
جنوب سيناء - فايزة مرسال
إضافة تعليق

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأهالى المحافظة بعيدهم القومى، لافتا إلى أن هذه هى المرة الرابعة له لمشاركة أهالى المحافظة فى ذكرى عودة طابا الحبيبة، معربا عن بالغ سعادته بتلك المشاركة، كما أعرب عن سعادته بقلعة صلاح الدين وهى مضاءة ليلا معلقا: "الذى يبحث عن السياحة البكر والطبيعة الخلابة يأتى إلى جنوب سيناء" .

وأكد وزير الأوقاف، أن هناك تعاونا كبيرا بين الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء ومنها المركز الثقافى العالمى التابع لمسجد الصحابة بشرم الشيخ متواجد به سبع لغات حية، لنشر الفكر الوسطى والتعريف بسماحة الدين الإسلامى، ومنع التشدد، وفى إطار تجديد الخطاب الدينى وحتى يتناسب مع الوفود الأجنبية الواردة إلى شرم الشيخ، معلنا عن افتتاحه ضمن افتتاحات العيد القومى للمحافظة .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها محافظة جنوب سيناء فى عيدها القومى والذكرى الـ30 لعودة طابا الحبيبة فى خيمة أحد فنادق طابا الكبرى واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بحضور المحافظ ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى: إقامة 320 منشأة لحماية جنوب سيناء من السيول بـ300 مليون جنيه

وزير الأوقاف

محافظة جنوب سيناء

الذكرى 30 لعودة طابا‎




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة