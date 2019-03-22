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وزيرة الهجرة تشارك اليوم فى جنازة رسمية لشهداء الحادث الإرهابى بنيوزيلندا

الجمعة، 22 مارس 2019 02:30 ص
وزيرة الهجرة تشارك اليوم فى جنازة رسمية لشهداء الحادث الإرهابى بنيوزيلندا نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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تشارك السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم الجمعة، فى حفل تأبين للشهداء ضحايا الحادث الإرهابى بنيوزيلندا، عقب صلاة الجمعة، ويحضره سفراء وممثلو الدول الإسلامية، وتلقى رئيسة الوزراء النيوزيلندية كلمة به.

 

وستقوم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال مشاركتها بحفل التأبين بوضع الورود عند النصب التذكارى مكان الحادث، كما ستلتقى خلال زيارتها التى تجريها حاليًا لنيوزيلندا رموز الجالية المصرية هناك.

 

وكانت وزيرة الهجرة قد استهلت زيارتها لنيوزيلندا بلقاء أسر الشهداء المصريين بحادث المسجدين الإرهابى، وكذلك الاطمئنان على المصابين المصريين بالحادث، وخاصة زوجات وأمهات الضحايا تزامنا مع احتفالات عيد الأم، لمواساتهم والتخفيف عنهم، فضلًا عن عقد لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك.

 

والتقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أسر الشهداء المصريين، حيث زارت المنازل الأربعة لأسر الشهداء بحادث المسجدين الإرهابى بنيوزيلندا، وهم (الشهيد منير سليمان 68 عامًا، الشهيد أحمد جمال الدين 68 عامًا، الشهيد أشرف المرسى، الشهيد أشرف المصرى)، بحضور القنصل المصرى مينا باسيلى، ورئيس الجالية المصرية بنيوزيلندا غادة داود، ونائب رئيس الجالية ميلاد مكاريوس.

 

وقدمت ابنة الشهيد "أشرف المرسى" لوزيرة الهجرة، أثناء لقائها بأسرتها، لوحة تأبين لوالدها لتكن ذكرى، مؤكدة أنها ستلتزم بالوعد الذى قطعته لوالدها هى وأختها بأن يصبحن مهندستين.

 

وقدمت السفيرة نبيلة مكرم واجب العزاء لأهالى الشهداء، بعد ما تم دفن جثث الضحايا اليوم، واستمعت إلى مطالبهم، مؤكدة أنه كان لزامًا علينا السفر لتقديم واجب العزاء وتقديم كافة الدعم لهم، والتأكيد على أن مصر لم ولن تنسى أبناءها فى الخارج.

 


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