وزيرة الدفاع الإيطالية: نشعر بفخر لوجود الطفل المصرى رامى الذى خاطر بحياته

كتبت فاطمة شوقى

قالت وزير الدفاع الإيطالية "إليزابيتا ترينتا" عن الطفل المصرى "رامى شحاته" الذى أنقذ 51 طالبا من الموت، بعد أن هدد سائقهم بإحراقهم داخل الحافلة التى تنقلهم، "نشعر بالفخر بوجود طفل شجاع، خاطر بحياته لإنقاذ البلد من حادث مأساوى".

ونقلت قناة "ألا نيوز" الإيطالية قول ترينتا "إنها لحظة مثيرة للبلد لأنها اللحظة التى نشكر فيها أولئك الأبطال كل يوم".

وأكدت ترينتا " كان سيكون يوما سيئا لإيطاليا، حال لم يظهر الطفل المصرى الشجاع، الذى خاطر بحياته، وقام بعمل بطولى، رغم كونه مصرى وليس إيطالى".