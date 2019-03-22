وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد احتفالية أبناء مؤسسات الرعاية بعيد الأم غدًا

تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى غدًا السبت احتفالية أبناء مؤسسات الرعاية بعيد الام وذلك فى اطار رسم البهجة على الأطفال .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التضامن الاجتماعى يوم الاثنين الماضى أسماء الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة وكذلك إعلان اسم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية كما تم تكريم أم من ذوى الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، تميز فى المجالات الرياضية والفنية والعلمية.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أشارت إلى أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، لاسيما التى لديها أطفال طبيعيين، وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها، وأن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التى لديها ابن معاق، هى ألا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وجميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعليم.