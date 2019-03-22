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هاشتاج"اطمن أنت مش لوحدك ياسيسى"يرد على دعم "بى بى سى" للجماعة الإرهابية

الجمعة، 22 مارس 2019 08:03 م
هاشتاج"اطمن أنت مش لوحدك ياسيسى"يرد على دعم "بى بى سى" للجماعة الإرهابية صورة للمشاركين فى الهاشتاج
كتب محمد أبو عوض
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فى رد سريع من قبل زوار ورواد  مواقع التواصل الإجتماعى على الدعم المستمر من قبل قناة bbc لجماعة الإخوان الإرهابية بعد توجيهها إهانات للشعب المصرى بأكمله بألفاظ وعبارات لا تليق ، دشن عدد كبير هشتاج "اطمن انت مش لوحدك يا سيسى" فى رد سريع على اهانة القناة للمصريين.

 وحمل الشتاج والذى انتشر بصورة سريعة بين رواد موقع التواصل الإجتماعى، رد من المواطنين المصريين على محاولات القناة الاساءه للمصريين، ودعمها بشكل كامل لجماعة الاخوان الارهابية ونشر معلومات غير دقيقة وكاذبة، عن حقيقة الأوضاع فى مصر.

 

 


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