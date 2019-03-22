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نجاة مفتى باكستان وزوجته من محاولة اغتيال ومقتل 3 من مرافقيه

الجمعة، 22 مارس 2019 01:59 م
نجاة مفتى باكستان وزوجته من محاولة اغتيال ومقتل 3 من مرافقيه محاولة اغتيال- أرشيفية
مروى جمال
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أفادت فضائية العربية، أن مفتى باكستان تقى عثمانى، نجا من محاولة اغتيال فى كراتشى، بعد أن فتح مسلحون النار على سيارته بعد صلاة الجمعة، وكان برفقة زوجته، حيث قتل فى موقع الهجوم 3 من مرافقيه.
 

 

 


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