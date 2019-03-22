الرئيسية أخبار عاجلة نجاة مفتى باكستان وزوجته من محاولة اغتيال ومقتل 3 من مرافقيه الجمعة، 22 مارس 2019 01:59 م محاولة اغتيال- أرشيفية مروى جمال إضافة تعليق أفادت فضائية العربية، أن مفتى باكستان تقى عثمانى، نجا من محاولة اغتيال فى كراتشى، بعد أن فتح مسلحون النار على سيارته بعد صلاة الجمعة، وكان برفقة زوجته، حيث قتل فى موقع الهجوم 3 من مرافقيه. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. مسئول أمريكى: واشنطن لازالت قلقة حيال التوترات بين باكستان والهند باكستان والهند تجريان محادثات لفتح معبر حدودى مقترح اغتيال مفتى باكستان باكستان اغتيال مفتى باكستان وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى " افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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