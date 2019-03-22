نتنياهو يعلن مقاضاة رئيس أركانه الأسبق بتهمة التشهير به

كتب- هاشم الفخرانى

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه سيقاضي اثنين من أبرز منافسيه السياسيين بدعوى التشهير بشأن تصريحات ترتبط بفضيحة فساد تخص صفقة الغواصات الألمانية .

وقال "نتنياهو" في تسجيل فيديو بثه على صفحته بموقع فيسبوك ، إنه طلب من فريقه القانوني اتخاذ إجراء ضد رئيس الأركان السابق بيني جانتس ، الذى قاد الجيش خلال فى عام 2015 ووزير الدفاع السابق موشي يعلون ، اللذين ينتميان لحزب "كحول لفن" المنافس له ،

وتجرى الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل المقبل . ولم توجه لنتنياهو تهم في مسألة الغواصة لكنه قد يتهم في ثلاث قضايا فساد أخرى ، ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلى ارتكاب أي مخالفات، واتهم منافسيه باستهدافه بحملة ذات دوافع سياسية.

يذكر أن استطلاعات الرأى ، ترجح كفة حزب كحول لفن وحصوله 31 مقعداً فى الانتخابات المقبلة مقابل 29 فقط لحزب الليكود بزعامة نتنياهو .