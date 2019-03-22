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نتنياهو يعلن مقاضاة رئيس أركانه الأسبق بتهمة التشهير به

الجمعة، 22 مارس 2019 08:26 م
نتنياهو يعلن مقاضاة رئيس أركانه الأسبق بتهمة التشهير به نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه سيقاضي اثنين من أبرز منافسيه السياسيين بدعوى التشهير بشأن تصريحات ترتبط بفضيحة فساد تخص صفقة الغواصات الألمانية .

وقال "نتنياهو" في تسجيل فيديو بثه على صفحته بموقع فيسبوك ، إنه طلب من فريقه القانوني اتخاذ إجراء ضد رئيس الأركان السابق بيني جانتس ، الذى قاد الجيش خلال فى عام 2015  ووزير الدفاع السابق موشي يعلون ، اللذين ينتميان لحزب "كحول لفن" المنافس له ، 

 

وتجرى الانتخابات الإسرائيلية في 9  أبريل المقبل . ولم توجه لنتنياهو تهم في مسألة الغواصة لكنه قد يتهم في ثلاث قضايا فساد أخرى ، ونفى  رئيس الوزراء الإسرائيلى ارتكاب أي مخالفات، واتهم منافسيه باستهدافه بحملة ذات دوافع سياسية.

 

يذكر أن استطلاعات الرأى ، ترجح كفة حزب كحول لفن وحصوله 31 مقعداً فى الانتخابات المقبلة مقابل 29 فقط لحزب الليكود بزعامة نتنياهو .

 

 

 

 


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نتنياهو

اسرائيل

تل ابيب

كحول لفن

الليكود




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