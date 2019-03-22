نائب وزير الزراعة تتفقد مشروع ترشيد استهلاك المياه بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

أكدت الدكتورة جيهان عبد الغفار، نائب وزير الزراعة، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أن قطاع الإرشاد سيقوم بتطوير الإدارة العامة للإرشاد بمديرية الزراعة بالغربية علاوة على إرشاد وجه بحرى.

جاء ذلك أثناء تفقدها مشروع ترشيد استهلاك المياه بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور عبد العليم الشافعى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد والمهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد سلام مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالغربية

وكشفت الدكتورة جيهان عبد الغفار، أن مشروع ترشيد الاستهلاك للمياه يقوم على تقليل فاقد المياه عن طريق عمل مقارنة في كمية استهلاك المياه بين الحقل الإرشادى المزرع على مصاطب والزراعة العادية وانعكاسها على إنتاج الفدان وذلك عن طريق قياس كمية المياه في الحالتين عن طريق استخدام آلة الهدار.

وأضافت أن خطة قطاع الإرشاد خلال الفترة المقبلة تنظيم ورش عمل واجتماعات دورية، لبحث المشاكل والمعوقات التى تواجهة العمل الإرشادى وسبل حلها والنهوض بالعملية الإرشادية داخل الجمهورية.

وطالب المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة، بتوفير كميات كبيرة من سمك بركة غليون لضخها داخل منافذ الزرعة بالمحافظة وذلك تخفيفا للعبء على المواطنين.

كما طالب المهندس محمد سلام مدير عام الإرشاد تطوير الإدارة العامة للإرشاد بالمديرية علاوة على إنشاء إدارة مستقلة لتنمية المرأة الريفية وإدخال الحاسب الآلى لجهاز الإرشاد بالجمعيات.