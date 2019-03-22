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الجمعة، 22 مارس 2019 07:42 م
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ويؤكد تواصلنا مع الطالبة وأسرتها

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى : ينفى شائعة اختفاء طالبة بأزهر أسيوط

الجمعة، 22 مارس 2019 07:02 م
نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى : ينفى شائعة اختفاء طالبة بأزهر أسيوط الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي
أسيوط محمود عجمي
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أكد الدكتور أسامة عبدالرؤوف ، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، أنه تم التواصل مع أسرة الطالبة التي يزعم مروجي الشائعات اختفائها ومع الطالبة نفسها، الأمر الذي يؤكد افتراء شائعة اختفاءها.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، لـ"اليوم السابع": أنه لا صحة لاختفاء طالبة بالمدينة الجامعية بأزهر أسيوط، موضحا أنه تم مراجعة كل الأسماء وأعداد الطالبات بالمدينة ولم يتم تسجيل أي حالة تغيب بين الطالبات.

وحذر الدكتور أسامة عبدالرؤوف، أنه فى حال تواطؤ أى طالب وطالبة بالمشاركة فى ترويج الشائعات التى ليس لها أساس من الصحة فإن مصيره الفصل الفوري من المدينة، مشددا علي ضرورة وضع قواعد للممارسات على وسائل التواصل الاجتماعي وطرق اكتشاف الأخبار المضللة والحسابات المزيفة على الإنترنت؛ داعيا الطلاب بعدم نشر أي معلومات غير دقيقة ومجهولة المصدر من مواقع التواصل، إلا بعد الرجوع لمصدرها الرسمي لتحري الدقة، حرصًا علي عدم نشر الشائعات المغرضة والتي من شأنها إثارة البلبلة بين أبنائنا الطلاب والطالبات.

 

 

 

 


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