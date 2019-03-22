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موسكو: تغيير صفة هضبة الجولان انتهاك للقرارات الأممية

الجمعة، 22 مارس 2019 09:37 ص
موسكو: تغيير صفة هضبة الجولان انتهاك للقرارات الأممية لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تغيير صفة مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 بالالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي يعد انتهاكا مباشرا للقرارات الأممية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في تصريح اليوم الجمعة، نقلته قناة "روسيا اليوم" - " إن روسيا، كما تعرفون، تقف موقفا مبدئيا من تبعية الجولان لسوريا.. وهذا ما يؤكده القرار رقم 497 الأممي لعام 1981.. كما لا يزال ثابتا تقييمنا للطابع غير الشرعي لقرار إسرائيل حول نشر سيادتها على هضبة الجولان، الذي اتخذته كقانون رئيسي عام 1981".

وأكدت المتحدثة الروسية أن تغيير صفة مرتفعات الجولان بالالتفاف على مجلس الأمن يعد انتهاكا مباشرا للقرارات الأممية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في تغريدة على تويتر أمس (الخميس)، :"بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".


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