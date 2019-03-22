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مصر للطيران للشحن الجوى تسير خطا جديدا إلى بومباى بالهند

الجمعة، 22 مارس 2019 06:05 م
مصر للطيران للشحن الجوى تسير خطا جديدا إلى بومباى بالهند فريق مصر للطيران
كتب أحمد حمادة
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قال الطيار باسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، إنه فى إطار اهتمام مصر للطيران بتوسعة شبكة خطوطها الجوية، سواء لخدمة حركة الركاب أو البضائع، بما يتواكب مع خطة تطوير أسطول الشحن، وتوسعة شبكة نقل البضائع تزامنا مع خطة تحديث طائرات الركاب، تم تسيير أول رحلة بضائع من القاهرة إلى بومباى فى الهند عن طريق الكويت.

وهذه تعتبر رابع رحلة من الخطوط المنتظمة الجديدة التى تم تشغيلها مؤخرا، حيث تم تسيير رحلات جديدة إلى چوهانسبرج والرياض وبيروت، وذلك بطائرة الشحن الجديدة التى انضمت موخرا لأسطول مصر للشحن الجوى من طراز الآيرباص A330-200 سعة 59 طنا.


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