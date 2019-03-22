مصرع سيدة إثر سقوطها من أحد القطارات فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها، إثر سقوطها من أحد القطارات، أثناء سيره بمركز دمنهور بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور بسقوط سيدة من أحد القطارات بمنطقة مزلقان قرية سنهور دائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين سقوط سيدة مجهولة الهوية من قطار ركاب القادم من الإسكندرية – كفر الشيخ، حال وقوفها بباب إحدى العربات أسفل عجلات القطار أثناء سيره بالمنطقة المشار إليها، مما أدى لإصابتها ووفاتها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وورد تقرير المستشفى يفيد بوصول الجثة عبارة عن أشلاء ادعاء حادث قطار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.