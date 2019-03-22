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مصدر بالبرلمان الروسى: زعيم كوريا الشمالية قد يزور روسيا قبل الصيف القادم

الجمعة، 22 مارس 2019 04:10 م
مصدر بالبرلمان الروسى: زعيم كوريا الشمالية قد يزور روسيا قبل الصيف القادم زعيم كوريا الشمالية
رويترز
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أعلن مصدر فى البرلمان الروسى أن زيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إلى روسيا قد تجرى فى المستقبل القريب، حيث وصل مساعدو الرئيس الكورى الشمالى إلى موسكو بغرض التحضير للزيارة.

وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: " لقد وصل اليوم إلى موسكو مساعدو زعيم كوريا الشمالية من أجل التحضير للزيارة، التى قد تجرى فى المستقبل القريب، ربما قبل فصل الصيف القادم"، مشيرا إلى عدم وجود موعد محدد للزيارة حتى الآن.

يذكر أن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية قد نقلت أمس عن المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى ايه)، أندرو كيم، قوله خلال محاضرة مغلقة فى العاصمة سول، إن الزعيم الكورى الشمالي، كيم جونج أون، قد يزور روسيا بعد القمة الأخيرة غير المثمرة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

 

 


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