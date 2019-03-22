مركز سموم جامعة الإسكندرية: السجائر الإلكترونية تسبب 5 أمراض

الإسكندرية – أسماء على بدر

أصدر مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، بيانا تحذيريا من انتشار استخدام السجائر الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة.

وقال المركز فى بيان له، إن استخدام السجائر الإلكترونية بغرض الإقلاع عن التدخين ليس الحل الأمثل، بل خيار أسوأ، محذرا من أن انفجارها قد يؤدى إلى وفاة الأشخاص.

ووفقا للبيان فإن السائل الإلكتروني بالسجائر مكون من "البروبيلين جليكول"، و"الجلسرين النباتى"، و"الفورمالدهيد"، و"النيكوتين"، و"النكهات"، موضحا أن تلك المكونات غير مصنفة وغير معروف مقدار النيكوتين بها.

وحول خطورة تلك المكونات، أوضح المركز أن "البروبيلين جليكول والجلسرين النباتى" قد يسبب حساسية الجهاز التنفسى، و"الفورمالدهيد" يسبب الإصابة بمرض السرطان، و"النيكوتين" يسبب أمراض القلب وتشوه الأجنة والإدمان.

وأضاف مركز السموم بكلية طب الإسكندرية، أنه لا توجد أبحاث طبية قاطعة بأنها تسبب نوعا معينا من السرطانات حتى الآن، إلا أنه من المؤكد أنها تسبب تلف الحمض النووى بطريقة تزيد من نسب حدوث السرطان بشكل عام وكذلك أمراض القلب على المدى البعيد.