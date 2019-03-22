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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مسجد سيدى أحمد البدوى بطنطا

الجمعة، 22 مارس 2019 02:03 م
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مسجد سيدى أحمد البدوى بطنطا اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة
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تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، خدمات تأمين مسجد سيدى أحمد البدوى بطنطا عقب أداء صلاة الجمعة، رافقه اللواء عبد اللطيف الحناوي نائب مدير الأمن.

 

وتابع مدير الأمن، خطة تأمين المسجد، وشدد على تكثيف الإجراءات الأمنية للتصدى لأى أعمال إرهابية أو إجرامية، فى محيط المساجد والكنائس والمؤسسات والمصالح الحكومية الحيوية والمراكز الشرطية.

 

كما تفقد مدير الأمن كاميرات المراقبة على مداخل ومخارج المسجد، مشددا على دقة فحص كل المترددين على  دور العبادة، ودقة ملاحظة المارة وحظر ترك أية سيارات أو مركبات بجوار أو أمام المواقع الشرطية ودور العبادة.

 

ووجه مدير الأمن الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن.


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