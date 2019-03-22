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مديرية أمن كفر الشيخ تزيل تعديات على بحيرة البرلس بالتعاون مع الثروة السمكية

الجمعة، 22 مارس 2019 01:58 م
مديرية أمن كفر الشيخ تزيل تعديات على بحيرة البرلس بالتعاون مع الثروة السمكية إزالة تعديات على بحيرة البرلس
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن حملة مديرية الأمن تمكنت بالتعاون مع الثروة السمكية من ضبط قضية فلوكة خشبية بدون ترخيص عليها 80 جوبية زريعة مخالفة، وضبط قضية فلوكة خشبية بدون ترخيص عليها 70 جوبية زريعة مخالفة، وضبط قضية فلوكة خشبية بدون ترخيص عليها 65 جوبية زريعة مخالفة.

 

وتابع محافظ كفر الشيخ، أنه تم ضبط 7 قضايا ماكينة كبوته معدلة تعديل محلى الصنع بالعمود والرفاص، وضبط 10 قضايا غزل دورة مخالف بطول 1000 متر تقريباً، وضبط 10 قضايا جوابى زريعة مخالفة، وضبط 5 قضايا غزل جانب مخالف بطول 500 متر تقريباً، كما تم إزالة 80 علبة غزل دورة مخالف بطول 800 متر تقريباً، وإزالة 90 جوبية زريعة مخالفة، وإزالة 450 متر غزل طيور مهاجرة مخالف، وإزالة 70 غريزة خشبية معده للصيد المخالف.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، وسيتم تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد وتزويده بكافة الإمكانيات والأجهزة، كما تم تدشين تشغيل 2 لانش أمنى بتكلفة تتجاوز 4 ملايين جنيه، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، فى ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومى للدولة.


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