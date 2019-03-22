محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

كتب أحمد عبد الرحمن

دخل سمير صبرى المحامى، فى مشادة على الهواء، مع الدكتور حسام لطفى، محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب، ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذى يبث على شاشة "اليوم"، من تقديم غدوارد ونانسى مجدى".

قال الدكتور سمير صبرى، المحامى، إنه تقدم بشكوى لنقيب الموسيقيين ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، بسبب تعاونها مع المنظمات المشبوهة ضد مصر .

وأوضح صبرى خلال مداخلة هاتفية، أن شيرين تطاولت على مصر وتم نشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التى تعمل ضد البلاد للتدخل فى الشأن المصرى.

ومن جانبه رد الدكتور حسام لطفى، محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب، على المحامى سمير صبرى قائلاً: "اعتدنا كل فترة تقديم بلاغ من أدعياء الشهرة ضد موكلتى"، موضحاً أن المرة الأولى كانت "بلهارسيا" ردت بخفة دم عندما كانت فى الشارقة.

وأوضح محامى شيرين عبدالوهاب" أن موكلته كانت نيتها من حفل غنائى نهاية 2017، الإجابة بخفة دم، عن طلب الجمهور من شيرين بأغنية ماشربتش من نيلها، وردت "تسبب البلهارسيا"، وهو التعليق الذى اعتذرت عنه".

وشدد حسام على أنه خلال التحقيق سيعرف كل شخص حجمه الحقيقى، مردفاً: "لن نتسامح مع التشهير بموكلتى".

ورد سمير صبرى قائلا: "أنا مش مدعى شهرة ياحسام أنا محام من قبل ماتدخل كلية الحقوق، وبقالى 44 سنة محام ولسنا مدعين شهرة ولكننا نبحث عن كرامة بلادنا وسنتصدى لأى تطاول ضد مصر".

كان قد قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، إيقاف المطربة شرين عبد الوهاب عن الغناء.

وحددت نقابة الموسيقيين الأربعاء المقبل للتحقيق معها فيما نسب إليها من تصريحات مسيئة فى آخر حفل لها فى البحرين، وذلك حسبما أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين.

ووفقًا للبلاغ، فإن "شيرين" قالت أثناء حفل لها: "أيوة كده أقدر أتكلم براحتى عشان فى مصر اللى يتكلم بيتسجن".