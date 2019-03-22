video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 01:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

الجمعة، 22 مارس 2019 12:16 ص
محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد شيرين عبد الوهاب
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

دخل سمير صبرى المحامى، فى مشادة على الهواء، مع الدكتور حسام لطفى، محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب، ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذى يبث على شاشة "اليوم"، من تقديم غدوارد ونانسى مجدى".

 

قال الدكتور سمير صبرى، المحامى،  إنه تقدم بشكوى لنقيب الموسيقيين ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، بسبب تعاونها مع المنظمات المشبوهة ضد مصر .

 

وأوضح صبرى خلال مداخلة هاتفية، أن شيرين تطاولت على مصر وتم نشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التى تعمل ضد البلاد للتدخل فى الشأن المصرى.

 

ومن جانبه رد الدكتور حسام لطفى، محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب، على المحامى سمير صبرى قائلاً: "اعتدنا كل فترة تقديم بلاغ من أدعياء الشهرة ضد موكلتى"، موضحاً أن المرة الأولى كانت "بلهارسيا" ردت بخفة دم عندما  كانت فى الشارقة.

 

وأوضح محامى شيرين عبدالوهاب" أن موكلته كانت نيتها من حفل غنائى نهاية 2017، الإجابة بخفة دم، عن طلب الجمهور من شيرين بأغنية ماشربتش من نيلها، وردت "تسبب البلهارسيا"، وهو التعليق الذى اعتذرت عنه".

 

وشدد حسام على أنه خلال التحقيق سيعرف كل شخص حجمه الحقيقى، مردفاً: "لن نتسامح مع التشهير بموكلتى".

 

ورد سمير صبرى قائلا: "أنا مش مدعى شهرة ياحسام أنا محام من قبل ماتدخل كلية الحقوق، وبقالى 44 سنة محام ولسنا مدعين شهرة ولكننا نبحث عن كرامة بلادنا وسنتصدى لأى تطاول ضد مصر".

 

كان قد قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، إيقاف المطربة شرين عبد الوهاب عن الغناء.

 

وحددت نقابة الموسيقيين الأربعاء المقبل للتحقيق معها فيما نسب إليها من تصريحات مسيئة فى آخر حفل لها فى البحرين، وذلك حسبما أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين.

 

ووفقًا للبلاغ، فإن "شيرين" قالت أثناء حفل لها: "أيوة كده أقدر أتكلم براحتى عشان فى مصر اللى يتكلم بيتسجن".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شيرين عبد الوهاب وهند صبرى تهنئان التونسيين بعيد الاستقلال: عشت حرة أبية

شيرين عبد الوهاب تحيى حفلا غنائيا في القرية العالمية بدبى 29 مارس

شيرين عبد الوهاب بعد مشاهدتها فيلم "كفر ناحوم": فخورة جداً بنادين لبكى

شيرين عبد الوهاب: كل لحظة بقضيها مع بناتي بتكون عندي بالدنيا

شيرين

محامى شيرين

سمير صبرى

شيرين عبد الوهاب




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

فيديو.. 5 لاعبين رفضوا الأهلى والزمالك

فيديو.. 5 لاعبين رفضوا الأهلى والزمالك

وزير المالية: تمرير الميزانية الجديدة مرهون بدفع مستحقات صناديق المعاشات المتأخرة

وزير المالية: تمرير الميزانية الجديدة مرهون بدفع مستحقات صناديق المعاشات المتأخرة

استعدادا لشهر رمضان ..الحكومة تعلن صرف الأرز على بطاقات التموين اعتباراً من إبريل ..و مدبولى يطلب عرض خطة تنفيذية بأماكن منافذ وشوادر بيع السلع الأساسية: "عاوزين نوصل لأبعد عزبة ونجع" على مستوى الجمهورية

استعدادا لشهر رمضان ..الحكومة تعلن صرف الأرز على بطاقات التموين اعتباراً من إبريل ..و مدبولى يطلب عرض خطة تنفيذية بأماكن منافذ وشوادر بيع السلع الأساسية: "عاوزين نوصل لأبعد عزبة ونجع" على مستوى الجمهورية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة