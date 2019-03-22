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محافظ أسيوط: تحرير 924 مخالفة تموينية خلال أسبوع

الجمعة، 22 مارس 2019 02:20 م
محافظ أسيوط: تحرير 924 مخالفة تموينية خلال أسبوع جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط هيثم البدرى
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن الحملات التي شنتها أجهزة الرقابة التموينية على المحال التجارية والأسواق بمراكز المحافظة تمكنت من ضبط 3 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن وتحرير 924 قضية تموينية خلال أسبوع، مشددًا على تكثيف الحملات لضبط الأسواق ومراقبة السلع ومنافذ البيع وحركة الأسعار لمحاربة المتلاعبين ومكافحة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية المستهلكين من الغش التجاري والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الحملات التي شنتها المديرية بالتنسيق مع  مباحث التموين والصحة والطب البيطري تمكنت من تحرير 924 قضية تموينية متنوعة منها 893 مخالفة متنوعة ما بين (نقص وزن – مواصفات وتهريب – تجميع دقيق) تضمنت ضبط 3 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار من 55 جم/كجم و8 زجاجات زيت تموين منتهي الصلاحية و140 كيلو جرام لحوم ودواجن ومصنفات لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية و100 علبة سجائر تركي بدون فواتير و597 قطعة بانية مدون عليها تاريخ سابق فضلًا عن ضبط 31 مخالفة في مجال البوتاجاز والمواد البترولية.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى استمرار الحملات التموينية بكافة مراكز وقرى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسيوط، مشيرًا إلى أن القضايا التي تم ضبطها تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار وعدم حمل شهادة صحية وعدم وجود لوحة مواعيد ولإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، فضلاً عن قضايا أخرى لجمع وصرف مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق واستخدام أسطوانة بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية مضيفًا أنه تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.


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