محافظة الدقهلية تتصدر المركز الأول فى حملة 100 مليون صحة

الدقهلية شريف الديب

قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه بعد 21 يوما من إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" ما زالت محافظة الدقهلية، تحتل المركز الأول على المحافظات السبع للمرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة، مشيرا إلى أنه تم الكشف على 2 مليون و894 ألفا و111 مواطنا بنسبة 91% من المستهدف اليومى.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المعدلات اليومية تمثل تفوقا كبيرا على باقى محافظات المرحلة الأخيرة من مبادرة الرئيس السيسي، مضيفا أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين المستهدفين للكشف عليهم من أبناء المحافظة مقيمون خارجها وتم الكشف عليهم فى المحافظات المقيمين بها واحتسابهم ضمن مستهدفات هذه المحافظات، كما أن هناك عددا كبيرا من أبناء الدقهلية خارج مصر للعمل أو للدراسة وهؤلاء ضمن المستهدفين فى المحافظة، والنتائج التى تحققت حتى الآن فاقت التوقعات ومرضية للغاية .

وأشاد "مكى" بدعم الدكتور كمال شاروبيم والأجهزة التنفيذية والشعبية للعاملين بالمبادرة وقائلا: لولا هذا الدعم ما كنا استطعنا تحقيق هذه النتائج التى وضعت الدقهلية فى المقدمة منذ اليوم الأول.