مجلس السياحة والسفر العالمى: مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى 2018

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أعلن المجلس السياحة والسفر العالمى WTTC أن السياحة فى مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى عام 2018 حيث تعد الأسرع نموا بشمال أفريقيا.

ونقل المجلس فى تقريره حول السياحة فى عدد من الدول المختلفة تصريحات جلوريا جيڤارة رئيسة المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ؛ التى اعربت خلالها عن سعادة المجلس بالانتعاش القوى الذى شهده قطاع السياحة فى مصر، مؤكدة على أهمية هذا القطاع فى النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.



واستعرض المجلس فى تقريره نتائح البحث الجديد الذى أجراه لعام 2018 وقارن خلاله بين قطاع السفر والسياحة فى 185 دولة، مشيدا بالدور الذى تقوم به الوزارة لجعل قطاع السياحة من القطاعات ذات الأولوية، واستراتيجيتها لزيادة وعى المواطنين بأهمية القطاع.



وأوضح أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد فى زيادة السياحة بمعدل 16.5% وهو الأفضل منذ عام 2010 مضيفا أن الجهود المبذولة فى القطاع الأمنى ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية السياحية المشهورة مثل شرم الشيخ.



وأشار البحث إلى أن قطاع السياحة فى مصر مسئول عن توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أى ما يعادل 9.5٪ من إجمالى عدد الوظائف فى مصر.



كما أوضح البحث أن السياحة ساهمت بنسبة 11.9 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى العام الماضى، و من المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019

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وأبرز التقرير الذى نشرهWTTC بعض تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة فى نوفمبر الماضى خلال الجلسة النقاشية التى نظمها المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC على هامش انعقاد بورصة لندن الدولية للسياحةWTM ، والتى أكدت خلالها على أهمية قطاع السياحة فى خلق وتوفير فرص العمل لافتة إلى مضاعف التشغيل بالقطاع حيث ان كل فرصة عمل مباشرة يوفرها القطاع يقابلها ثلاث فرص عمل غير مباشرة.



وأشارت الى أن هدفها أن يعمل فرد من كل بيت مصرى فى مجال السياحة، لافتة إلى إطلاق الوزارة لبرنامج الاصلاح الهيكلى لتعزيز امكانيات هذا القطاع ووضع مصر فى مكانة تنافسية مواكبة للمتغيرات العالمية.



ونوه التقريربتصريحات الوزيرة عن المشروعات والاستثمارات الجديدة للحكومة فيما يتعلق بالتراث الثقافى، بالاضافة الى المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه ٢٠٢٠ والذى سيكون المتحف الوحيد الذى يضم فى خلفيته أهرامات الجيزة العظيمة وسوف يعرض لأول مرة المجموعة الكاملة للملك توت غنخ آمون.



جدير بالذكر أن المجلس الدولى للسفر والسياحة WTTC يمثل القطاع الخاص العالمى للسياحة والسفر، ويقوم المجلس بإجراء هذا البحث منذ أكثر من 25 عاما.