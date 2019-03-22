مجلس التعاون الخليجى يأسف لدعوة ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

رويترز

عبرت دول مجلس التعاون الخليجى اليوم الجمعة عن أسفها لدعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التى احتلتها من سوريا فى حرب عام 1967.

وقال عبد اللطيف الزيانى الأمين العام للمجلس فى بيان "إن تصريحات ترامب لن تغير من الحقيقة الثابتة التى يتمسك بها المجتمع الدولى والأمم المتحدة وهى أن مرتفعات الجولان العربية أراض سورية احتلتها اسرائيل بالقوة العسكرية فى الخامس من يونيو 1967".

وأضاف "تصريحات الرئيس الأمريكى تقوض فرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم فى منطقة الشرق الأوسط".