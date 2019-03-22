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للأسبوع الثالث.. المجموعة المالية للسمسرة تتصدر ترتيب شركات الوساطة

الجمعة، 22 مارس 2019 08:17 م
للأسبوع الثالث.. المجموعة المالية للسمسرة تتصدر ترتيب شركات الوساطة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية ،ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 28.9%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 867 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13.2%.
 
 
وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 489 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.5%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 357 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.5%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 306 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.7%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 271 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.1%، سيجما لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 264 مليون جنيه بنسبة 4%، وحل فى المركز الثامن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 252 مليون جنيه بنسبة 3.8%.
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا اتش سى لتداول الأوراق المالية ومباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 245 مليون جنيه، و 225 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.7%، 3.4% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 

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للأسبوع الثانى.. المجموعة المالية للسمسرة تتصدر ترتيب شركات الوساطة

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