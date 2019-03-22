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كيف ساهمت مبادرة الرئيس السيسى "سجون بلا غارمات" فى لم شمل الأسر المصرية؟

الجمعة، 22 مارس 2019 05:08 ص
كيف ساهمت مبادرة الرئيس السيسى "سجون بلا غارمات" فى لم شمل الأسر المصرية؟ الإفراج عن الغارمات - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى دائماً على الاهتمام بالبسطاء وإدخال الفرحة للقلوب، ومن ثمَّ أطلق مبادرة "سجون بلا غارمين وغارمات"، التى ساهمت بشكل كبير فى تحقيق العديد من النتائج الطيبة، أبرزها:

 

1 ـ خروج عدد كبير من الغارمين والغارمات على مدار الأشهر الماضية فى المناسبات الدينية والوطنية.

2 ـ خروج 70 سيدة غارمة لقضاء عيد الأم مع ذويهن وأطفالهن.

3 ـ ساهمت المبادرة فى لم شمل الأسر المصرية من خلال إدخال الفرحة للقلوب.

4 ـ يتم التنسيق مع صندوق تحيا مصر لسداد ديون الغارمات والإفراج عنهن.

5 ـ تتابع شرطة الرعاية اللاحقة المفرج عنهم ويتم التواصل معهم والعمل على توفير حياة كريمة لهم.


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الغارمات

سجون بلا غارمين

خروج الغارمات

السجون

الافراج عن الغارمات




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