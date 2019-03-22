كل ما تريد معرفته عن محاكمة 213 متهمًا بـ"تنظيم بيت المقدس" بعد سماع الشهود

كتب إيهاب المهندس

انتهت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بطرة، من سماع شهود الإثبات فى قضية محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، انتهت المحكمة من سماع شهود الإثبات، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم النقاط فى الدعوى:

ما الدائرة التى تنظر الدعوى؟

ـ تنظر الدعوى الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.

كم عدد الشهود فى الدعوى؟

تضم الدعوى أكثر من 800 شاهد إثبات قدمتهم النيابة العامة فى قائمة أدلة الثبوت، ومن أبرزهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، والذى استهدف المتهمون موكبه.

ما أبرز الجرائم التى ارتكبها المتهمون؟

ـ وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب 54 جريمة بعضها أثار الرأى العام، ومنها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتفجير مديرية أمن الدقهلية، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، واغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك الضابط بالأمن الوطنى.

ما أهم الأحداث التى شهدتها جلسات المحاكمة؟

مع نظر أولى الجلسات فى 5 مارس 2015 قررت المحكمة رفع نشر الحظر فى القضية.

ـ وخلال جلسات سماع الشهود تمسك الدفاع بسماع جميع أقوال الشهود والبالغ عددهم أكثر من 800 شاهد ما عطل سير اللدعوى رغم طلب المحكمة من الدفاع تحديد 4 شهود عن كل واقعة بالدعوى.

ـ وفى جلسة 20 ديسمبر 2016 المتهمون يؤدون صلاح الغائب على الإرهابى عادل حبارة بعد تنفيذ حكم إعدامه.

ـ فى جلسة 23 فبراير 2016 رئيس المحكمة يعنف المتهمين بسبب محاولتهم تعطيل سير الجلسة.

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

ـ نظرت المحكمة فى الدعوى 92 جلسة حتى الآن، أولها جلسة 5 مارس 2015، وأخرها جلسة 16 مارس 2018 والتى أجلتها المحكمة لجلسة 23 مارس لسماع شهود النفى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.