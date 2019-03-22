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"قناطر ديروط" 148 عامًا فى رى الأراضى.. والسيسى يوجه بتطويرها بـ57 مليون دولار

الجمعة، 22 مارس 2019 01:38 ص
"قناطر ديروط" 148 عامًا فى رى الأراضى.. والسيسى يوجه بتطويرها بـ57 مليون دولار قناطر ديروط
أسيوط - محمود عجمى
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تعتبر قناطر ديروط بمحافظة أسيوط، واحدة من أقدم المنشآت المائية فى مصر والتى يرجع تاريخ إنشائها لـ148 عامًا مضت، وتتكون من 5 قناطر تخدم 7 ترع فرعية فى خمس محافظات "أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة"، وذلك لخدمة زمام نحو 1.656 مليون فدان من مساحة الأراضى الزراعية بـ9.60 مليار م3/سنويًا، وذلك بعد أن أمر الخديوى إسماعيل بإنشائها، بناء على قرار مجلس شورى النواب عام 1869، حيث أنشأت عام 1871، على يد المهندس بهجت باشا الذى تناوب على بنائها هو وسلامة باشا إبراهيم ثم إسماعيل باشا محمد.

قناطر ديروط (10)

وتقع مجموعة قناطر ديروط على الترعة الإبراهيمية، عند الكيلو (60.600) من فم ترعة الإبراهيمية، فى مدينة أسيوط وتغذى مجموعة القناطر 7 ترع فرعية، هى "قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوى".

قناطر ديروط (1)

ووضعت وزارة الموارد المائية والرى خطة لتطوير قناطر ديروط المائية المقامة على الترعة الإبراهيمية بهدف توفير منظومة تحكم آلية أوتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التى تغذيها المجموعة من أسيوط وحتى الجيزة والفيوم فضلًا عن ضمان توزيع منتظم للمياه بجميع الفروع باعتبارها ليس فقط مجرد قنطرة لعبور المياه فى اتجاه واحد، ولكنها تصميم هندسى متشعب، يمتد لـ7 شرايين نيلية تغذى الأراضى الزراعية فى محافظات الصعيد.

قناطر ديروط (2)

وفى مارس 2015، خلال المؤتمر الاقتصادى للدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية لمصر، الذى عُقد فى شرم الشيخ، تم توقيع اتفاقية القرض بين وزارة الموارد المائية والرى، وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، حيث يتضمن إعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب اليابانى، وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته 5.854 مليار ين يابانى، يعادل حوالى 57 مليون دولار أمريكى.

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ويستمر تنفيذ المشروع على مدار 5 سنوات ليتم تشغيلها عام 2024 بقرض من هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" ويعد المشروع من أهم المشروعات التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها.

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وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه سيتم تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة على 3 مراحل أساسية، بدءًا من تقديم الدعم الاستشارى فى مرحلة العطاءات (نوفمبر 2018 - سبتمبر 2019) والثانية: الأعمال المدنية "قناطر ديروط" (سبتمبر 2019 - ديسمبر 2023) والمرحلة الثالثة: مرحلة التسليم المبدئى (تشغيل وصيانة المشروع حتى مرحلة التسليم لجهة التعاقد) وتستمر حتى ديسمبر 2024 معلنًا تقديم كل أوجه الدعم للمشروع وتذليل جميع العقبات أمام التنفيذ.

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