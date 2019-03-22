فيديو.. لحظة انفجار مصنع كيماويات فى الصين أودى بحياة أكثر من 50 شخصا

كتب - محمد تهامى زكى

أظهر مقطع فيديو من إحدى كاميرات المراقبة بالقرب من مصنع كيماويات ومبيدات حشرية فى الصين، لحظة انفجار المصنع فى الواقعة التى حدثت مساء الخميس.

وفى ظل ما تداولته وسائل الإعلام الصينية والعالمية عن الأحداث من أنباء ومعلومات عن أعداد الضحايا والخسائر، لم يكن قد رأى أحد تلك اللحظة المرعبة.

مقطع الفيديو الذى انتشر بسرعة كبيرة عقب الحادث عبر منصات التواصل الاجتماعى، أظهر بشاعة الانفجار الضخم الذى أودى بحياة ما يقرب من 50 شخصًا بينما أصيب أكثر من 640 آخرين، فى انفجار المصنع الواقع فى إقليم جيانجسو الشرقى فى أحدث كارثة ضمن سلسلة من الحوادث الصناعية.

ووفقا للتلفزيون الرسمى فى الصين، فإن الانفجار، وقع أمس الخميس، فى منطقة تشينجياجانج الصناعية بمدينة يانتشينج، وتمت السيطرة على الحريق الساعة الثالثة صباح الجمعة، وتم نقل الناجين من الانفجار إلى 16 مستشفى مشيرا إلى أن 640 شخصا يُعالجون من إصابات وأن 32 منهم حالاتهم خطيرة، وانتشر الحريق فى المصنع المملوك لشركة تيانجياى للكيماويات إلى المصانع المجاورة.

وقالت وسائل إعلام إن أطفالا فى حضانة بمحيط الانفجار أصيبوا جراءه.

انفجر مصنع للكيماويات في يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو في الصين ، تسبب الحادث في 50 حالة وفاة. أصيب 640 شخصًا منهم 90 شخصًا بجروح خطيرة.

pic.twitter.com/lPVYfBMxzg — Hoda Elsafy (@HodaElsafy3) ٢٢ مارس ٢٠١٩

ويجرى التحقيق لمعرفة سبب الانفجار، غير أن الشركة التى تنتج ما يزيد على 30 مركبا كيميائيا عضويا بعضها قابل للاشتعال، سبق أن رصدت السلطات انتهاكها لمعايير السلامة وتم تغريمها.