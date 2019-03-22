فيديو.. رسالة أصحاب المعاشات للسيسى: "شكرا يا ريس .. نصفتنا"

كتبت: دينا الحسينى

استقبل أصحاب المعاشات قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بسحب الاستشكال المقدم من الحكومة على حكم علاوات المعاش، بالإضافة إلى رد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار، بفرحة عارمة.