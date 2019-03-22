فيديو.. رسالة أصحاب المعاشات للسيسى: "شكرا يا ريس .. نصفتنا"

استقبل أصحاب المعاشات قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بسحب الاستشكال المقدم من الحكومة على حكم علاوات المعاش، بالإضافة إلى رد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار، بفرحة عارمة.
ووجه أصحاب المعاشات الشكر إلى الرئيس السيسي الذين اعتبروه يخوض حربا اقتصادية أشرس من الحرب العسكرية .
وعبر أحد أصحاب المعاشات عن رأيه قائلا: "قرار ثائب يخدم محدودي الدخل والفقراء، كنا نتمنى تدخل الرئيس وبالفعل حدث ونشكر الرئيس السيسي على قراره"
وتابع آخر: "القرار هيفرق معانا جامد، والدولة الآن في ظروف أفضل من 60 عاما مرت، لكن بعض الناس مش قادرة تفهم أن الرئيس يعمل لمصلحة البلد"
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