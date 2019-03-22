فيديو ..حملات مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات المائية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة بشن حملة أمنية مكبرة ، وأسفرت الجهود عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك انقاذاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية ، التى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على مكافحة أى أنشطة تؤثر بالسلب على صحة المواطنين والعمل على توفير المقومات الأساسية لبناء الإنسان المصرى.. وفى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف الحملات الأمنية فى مجال مراقبة أسواق التصنيع والتداول ، والإتجار غير المشروع، وكذا الغش التجارى وخاصةً فى مجال الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية والمصنعة من مواد مجهولة المصدر.