فيديو.. الآلاف فى تأبين ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا بمشاركة شخصيات دولية

كتب أحمد سامح

بدأت منذ قليل مراسم التشييع الرسمى والشعبى لضحايا الهجوم الإرهابى فى نيوزيلندا، كما وقف المشاركون دقيقتين صمت فى أول جمعة بعد الهجوم الإرهابى.

شارك فى مراسم التشييع وصلاة الجمعة بساحة كرايستشيرش فى نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، رئيسة الوزراء النيوزيلندية، وهى ترتدى الحجاب وعدد من كبار المسئولين من جميع دول العالم، وألقى خطبة الجمعة الشيخ جمال فودة، أمام مسجد النور بكرايستشيرش.

وتشارك السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى حفل تأبين شهداء ضحايا الحادث الإرهابى بنيوزيلندا.

وستقوم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال مشاركتها بحفل التأبين بوضع الورود عند النصب التذكارى مكان الحادث، كما ستلتقى خلال زيارتها التى تجريها حاليًا لنيوزيلندا رموز الجالية المصرية هناك.

وكانت وزيرة الهجرة قد استهلت زيارتها لنيوزيلندا بلقاء أسر الشهداء المصريين بحادث المسجدين الإرهابى، وكذلك الاطمئنان على المصابين المصريين بالحادث، وخاصة زوجات وأمهات الضحايا تزامنا مع احتفالات عيد الأم، لمواساتهم والتخفيف عنهم، فضلًا عن عقد لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك.



الآلاف فى تأبين ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا



الآلاف فى تأبين ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا



الآلاف فى تأبين ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا



الآلاف فى تأبين ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا



الآلاف فى تأبين ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا



الآلاف فى تأبين ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا



الآلاف فى تأبين ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا



الآلاف فى تأبين ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا



الآلاف فى تأبين ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا



الآلاف فى تأبين ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا



الآلاف فى تأبين ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا



الآلاف فى تأبين ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا



رئيسة وزراء نيوزيلندا تحضر أول صلاة جمعة بمسجد النور



رئيسة وزراء نيوزيلندا تحضر أول صلاة جمعة بمسجد النور



رئيسة وزراء نيوزيلندا تحضر أول صلاة جمعة بمسجد النور



رئيسة وزراء نيوزيلندا تحضر أول صلاة جمعة بمسجد النور