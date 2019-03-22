فيتش ريتنجز تتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا العام الحالى

رويترز

قالت وكالة فيتش ريتنجز للتصنيفات الائتمانية، اليوم الجمعة، إنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا هذا العام بينما تجد البلاد صعوبة فى إجراء التعديلات المطلوبة فى أعقاب فقدان الليرة حوالى 30% من قيمتها أمام الدولار الأمريكى فى 2018.

وأضافت فيتش أن أى تيسير نقدى مبتسر قد يجدد الضعوط على الليرة، فى حين أن أى تباطؤ ملحوظ قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.

وهبطت الليرة أكثر من 4% أمام الدولار أثناء التعاملات اليوم الجمعة، مع تجدد القلق بشأن الروابط المتوترة بين تركيا والولايات المتحدة.