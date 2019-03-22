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الجمعة، 22 مارس 2019 01:48 م
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فرنسا: إعلان أمريكا سيادة إسرائيل على الجولان يخالف القانون الدولى

الجمعة، 22 مارس 2019 01:44 م
فرنسا: إعلان أمريكا سيادة إسرائيل على الجولان يخالف القانون الدولى لودريان وزير الخارجية الفرنسى
رويترز
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة أن سيادة إسرائيل على الجولان ستخالف القانون الدولى.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، غرد على حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أمس الخميس، قائلا "بعد 52 عاما، آن الأوان للولايات المتحدة للاعتراف بشكل كامل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المهمة استراتيجيا، والتى تتميز كذلك بأهمية فى مجال أمن الدولة الإسرائيلية والأمن الإقليمى".

ويأتي الاعتراف قبل أسبوع من زيارة نتنياهو لواشنطن لمقابلة ترامب وإلقاء خطاب أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).


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