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غلق 40 منشأة طبية بدون ترخيص فى الجيزة

الجمعة، 22 مارس 2019 01:28 م
غلق 40 منشأة طبية بدون ترخيص فى الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً بغلق 40 منشأة طبية مخالفة فى 6 مناطق بنطاق المحافظة لإدارتها بدون ترخيص وعدم توافر متخصصين فى البعض منهم بالإضافة إلى غلق جناحين للعمليات غير مؤهلين ملحقين بمراكز للولادة بالهرم و6 أكتوبر.

وأكد راشد فى بيان اليوم، أن قرارات الغلق جاءت من خلال حملات التفتيش التى قامت بها مديرية الصحة على المنشآت الطبية بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة والتى أسفرت عن غلق 8 مراكز صحية بمركز ومدينة أوسيم و16 منشأة طبية بمركز ومدينة البدرشين و9 منشآت بمركز ومدينة أبو النمرس و5 منشآت بمركز ومدينة منشأة القناطر ومنشأة واحدة بكلا من حى بولاق الدكرور ومركز ومدينة كرداسة وذلك لإدارتهم بدون ترخيص.

كما تم غلق جناحين للعمليات ملحقين بأحد المراكز المتخصصة فى أمراض النساء والولادة غير مؤهلين بالهرم و6 أكتوبر .

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الصحة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أى منشأة مخالفة للشروط الصحية مؤكداً أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية فى كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين ، مشيرًا إلى أنه تم قطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها. 


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